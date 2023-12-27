На елочных базарах Самарской области провели очередной рейд

В Самарской области полицейские вновь провели рейд по елочным базарам. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, обнаружилось, что в мкр. Южный 1, Волжского района индивидуальный предприниматель незаконно торговал деревьями. У него изъяли 20 елей и сосен на 8 тыс. рублей.

Еще одну торговую точку нарушителей нашли на ул. Магистральной в Самаре. Тут продавец не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. У него изъяли 50 деревьев стоимостью 25 тыс. рублей.