В Кировском районе во время пожара на заводе эвакуировали 13 человек

В Самаре ликвидирован ночной пожар в Кировском районе, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В ночь на пятницу, 29 декабря, в 00:29 поступило сообщение о пожаре на ул. Литвинова, 383 в Кировском районе Самары. По указанному адресу расположен завод по производству керамзита.

В 06:15 пожар был ликвидирован на площади 350 кв.м., горела установка по производству полимерной пленки и готовая продукция.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 13 человек. Для тушения пожара привлекались 105 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 69 человек и 21 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.