Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Новым годом. Он пожелал всем землякам здоровья, добра, процветания и успехов.
"Уходит в историю 2023 год. Год особый для всей нашей страны и для Самарской области как части большого, сильного государства. Он поставил перед нами сложные задачи, решить которые можно было только вместе, сообща. И именно так, сплоченной командой, помогая и поддерживая друг друга, мы и работали в уходящем году - укрепляли экономику и социальную сферу, открывали новые предприятия и создавали рабочие места, строили новые дороги и мосты, школы и больницы, дома культуры и спортивные залы, сохраняли нашу культуру, историю, ценности и традиции многонационального народа, работали на земле, и земля благодарила за труд хорошим урожаем", - напомнил глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул: "Главное - каждый на своем месте мы делали все для приближения Победы. Для того, чтобы Самарская область вновь была надежным тылом, опорным регионом страны. Чтобы бойцы твердо знали - здесь, на родной земле, ими гордятся, их любят, молятся и ждут, а семьи героев чувствовали заботу и внимание. От всей души благодарю каждого, кто помогает фронту! Эта помощь очень разная. Но вся она нужна и дорога нашим защитникам, их родным и близким".
"Провожая уходящий год, мы вспоминаем и тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину. Мы остро переживаем каждую утрату вместе с родными наших воинов. Все они для нас - герои. И память об их подвиге навечно вписана в историю Самарской области, в историю России", - уверен губернатор.
Дмитрий Азаров считает, что 2023 год вновь доказал: главная опора, главное достояние нашего региона - это люди. Неравнодушные, ответственные, всей душой преданные нашей Родине, объединенные общей судьбой на родной земле.
"Дорогие земляки! Все, что создано, сделано за последние годы - это результат нашего совместного большого труда. Но многое - еще впереди. Следующий год объявлен президентом России Годом семьи. Семья - надежная опора и источник жизненных сил, традиции и история, гордость за успехи и надежда на успешное, мирное будущее. Как сказал наш президент, "главное - это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты детей, право и жизненная необходимость нашей страны быть сильной".
Уверен, что, оставаясь единой силой, сплотившись вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы достигнем всех намеченных целей. Время выбрало нас. И мы не подведем!" - отметил глава региона в своем поздравлении.
"От всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю здоровья, добра, процветания каждой самарской семье! И пусть 2024 год будет победным, будет успешным для каждого из нас, для нашей любимой Самарской области, для нашей великой Родины - России! С Новым годом!" - пожелал Дмитрий Азаров жителям региона.
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