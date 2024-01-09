В Самарской областной детской библиотеке подростков научат вести блог

Самарская областная детская библиотека объявила донабор в Школу культурного блогера "Еж-ТВ"! Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Тебе от 9 до 14 лет, и ты хочешь научится вести свой блог, так, чтобы его хотели читать и смотреть? Все, что нужно знать и уметь настоящему блогеру ты можешь узнать в школе культурного блогера", - сообщают организаторы проекта.

Постоянные участники занятий уже изучили законы композиции, азы съемки и монтажа, работы со светом и звуком, и даже сами стали героями сюжета на ТВ.

Впереди — встречи профессиональными известными самарскими журналистами, операторами и блогерами, экскурсии на ТВ и первые самостоятельные работы. Старт в новом году 18 января в 16:00.

"Важный момент — взять мы сможем не всех, а только самых активных и целеустремленных, - предупреждают организаторы. - Запись для новых участников по телефону 337-03-88. Количество мест ограничено".