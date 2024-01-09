16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской областной детской библиотеке подростков научат вести блог В Самаре откроется выставка художника Николая Панфильцева В Самарской кирхе пройдет концерт "Музыкальные путешествия по Европе: Германия" В Музее Модерна 7 января пройдут поэтические чтения "Таврическая, 25" В "ЗИМ Галерее" пройдет цифровая выставка "Ароматы авангарда"

Культура

В Самарской областной детской библиотеке подростков научат вести блог

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская областная детская библиотека объявила донабор в Школу культурного блогера "Еж-ТВ"! Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Тебе от 9 до 14 лет, и ты хочешь научится вести свой блог, так, чтобы его хотели читать и смотреть? Все, что нужно знать и уметь настоящему блогеру ты можешь узнать в школе культурного блогера", - сообщают организаторы проекта.

Постоянные участники занятий уже изучили законы композиции, азы съемки и монтажа, работы со светом и звуком, и даже сами стали героями сюжета на ТВ.

Впереди — встречи профессиональными известными самарскими журналистами, операторами и блогерами, экскурсии на ТВ и первые самостоятельные работы. Старт в новом году 18 января в 16:00.

"Важный момент — взять мы сможем не всех, а только самых активных и целеустремленных, - предупреждают организаторы. - Запись для новых участников по телефону 337-03-88. Количество мест ограничено".

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Грачева 22 июля 2023 15:10 Татьяна Мрдуляш: "Я вместе со своей Родиной"

Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4