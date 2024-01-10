"Тольяттиазот" поздравил жителей Тольятти с Новым годом

ТОАЗ поздравил жителей Тольятти с Новым годом, установив в городе праздничную иллюминацию и организовав цикл детских представлений во Дворце культуры "Тольяттиазот".
Световые арт-объекты, выполненные сотрудниками ТОАЗа, украсили транспортную развязку основных улиц подшефного предприятию Комсомольского района. Праздничная композиция, установленная в середине декабря, будет находиться на "кольце" до конца января.
В дни зимних каникул в ДК "Тольяттиазот" состоялось 18 новогодних спектаклей для детей и взрослых. Уникальность представлений заключалась в индивидуальном подходе к их организации: сценарий, костюмы и декорации были подготовлены командой ДК. Елки посетили более 7 000 человек. 500 благотворительных билетов от предприятия получили воспитанники детских домов и центров для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Для детей и внуков сотрудников ТОАЗа представление стало частью новогодних подарков. Кроме того, им вручили сладости и гаджеты для создания трехмерных объектов и исследовательской деятельности. Совет молодежи предприятия организовал поздравления на дому: волонтеры "Тольяттиазота" в свободное от работы время в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили около 100 семей.
"2024 год объявлен в России Годом семьи. Следуя неизменной традиции поддержки семейных ценностей, "Тольяттиазот" позаботился о детях сотрудников. Каждый ребенок получил новогодний подарок и приглашение на представление. Не остались без внимания и воспитанники детских домов: в канун праздника ТОАЗ передал им билеты на спектакль и организовал свое поздравление от талисмана предприятия Толика Азотова", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.