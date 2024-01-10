"Тольяттиазот" поздравил жителей Тольятти с Новым годом

ТОАЗ поздравил жителей Тольятти с Новым годом, установив в городе праздничную иллюминацию и организовав цикл детских представлений во Дворце культуры "Тольяттиазот".

Световые арт-объекты, выполненные сотрудниками ТОАЗа, украсили транспортную развязку основных улиц подшефного предприятию Комсомольского района. Праздничная композиция, установленная в середине декабря, будет находиться на "кольце" до конца января.

В дни зимних каникул в ДК "Тольяттиазот" состоялось 18 новогодних спектаклей для детей и взрослых. Уникальность представлений заключалась в индивидуальном подходе к их организации: сценарий, костюмы и декорации были подготовлены командой ДК. Елки посетили более 7 000 человек. 500 благотворительных билетов от предприятия получили воспитанники детских домов и центров для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Для детей и внуков сотрудников ТОАЗа представление стало частью новогодних подарков. Кроме того, им вручили сладости и гаджеты для создания трехмерных объектов и исследовательской деятельности. Совет молодежи предприятия организовал поздравления на дому: волонтеры "Тольяттиазота" в свободное от работы время в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили около 100 семей.

"2024 год объявлен в России Годом семьи. Следуя неизменной традиции поддержки семейных ценностей, "Тольяттиазот" позаботился о детях сотрудников. Каждый ребенок получил новогодний подарок и приглашение на представление. Не остались без внимания и воспитанники детских домов: в канун праздника ТОАЗ передал им билеты на спектакль и организовал свое поздравление от талисмана предприятия Толика Азотова", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.