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Самарские студентки отправились на помощь жителям новых регионов

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С гуманитарной миссией в ЛДНР отправился 53-й сводный отряд активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". Среди них - три самарских девушки.

Фото: samara.er.ru

В этом отряде добровольцев впервые так много девушек. В его состав вошли сразу три волонтера "Единой России" из Самарской области. Это студентки медицинского колледжа им. Ляпиной, все они прошли серьезный отбор - и профессиональный, и психологический.

Ближайшие две недели самарчанки Виктория Шебеко, Мария Ткаченко и Мария Храмова будут оказывать помощь врачам и пациентам военного госпиталя в Луганске.

"Мы едем в Луганск как медики и волонтеры в военный госпиталь. Я работаю в больнице, как младшая медицинская сестра. Помогаю пациентам, делаю также системы, уколы", - говорит Виктория Шебеко.

"Решение было принято очень быстро - сразу же, как только поступила заявка. Никаких колебаний не было абсолютно ", - рассказала активистка "Молодой Гвардии Единой России" Мария Храмова.

Активисты традиционно будут выполнять адресные заявки, работать в больницах и организовывать детский досуг.

Кроме того, волонтеры проведут донорские акции в новых регионах. Более 50 добровольцев в Мариуполе, Донецке и Луганске сдадут кровь, в которой нуждаются раненые. В ЛНР активисты вместе с общественной приемной "Единой России" и миграционной службой продолжат помогать жителям отдаленных районов в оформлении российских паспортов.

Напомним, с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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