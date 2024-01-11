В с. Подгоры сгорела церковь в мужском монастыре

В четверг, 11 января, в Волжском районе Самарской области произошел пожар в монастыре.

По словам очевидцев, на территории мужского монастыря горела церковь.

Региональное ГУ МЧС сообщило, что пожар начался около 11:19. Площадь возгорания составила 150 кв. м. На борьбу с огнем направили 33 человека и 12 единиц техники. В 12:22 пожар удалось локализовать, а ликвидировать - в 18:00.

В тушении огня также участвовали отряд 46 противопожарной службы СО и четыре единицы техники, сообщает региональный Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Пострадавших нет.