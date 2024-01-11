В новогодние каникулы волонтеры "Единой России" исполнили желания юных самарцев

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" приняли участие в ежегодной новогодней акции "Елка желаний". Накануне Нового года и Рождества активисты молодежного крыла партии "Единая Россия" исполнили мечты детей с особенностями развития, а также тех, кто отличился в учебе.

Пятиклассник из Самары Игорь закончил учебную четверть с хорошей успеваемостью и примерным поведением. "Попросил у Деда Мороза подарок с высоким шансом на успех, - говорит школьник. - Загадал, чтобы дома был турник, хочу быть сильным, как герои сериалов о военных и полицейских".

О том, что Деду Морозу помогают добрые волшебники, мальчик, возможно, еще не догадывается и по-детски верит в добрую сказку о новогоднем чуде. Мечту Игоря взялись исполнить молодогвардейцы Самары, которые сняли с "Елки желаний" праздничный шар именно с этим пожеланием.

"Елка желаний" позволяет исполнить мечты всем детям, в том числе и с особенностями развития. Мы не первый год участвуем в этой замечательной акции, и каждый раз она дарит только прекрасные эмоции от улыбок ребят, принимающих эти подарки", - делится впечатлениями и.о. руководителя аппарата Самарского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Арсений Ганин.

Активисты МГЕР помогли осуществиться мечте Егора - на каникулах побывать в самарском цирке и увидеть настоящих тигров. Именно об этом юный самарец попросил Деда Мороза. Билеты в самарский цирк на представление братьев Запашных "Страшная сила" Егору подарили молодогвардейцы.

Напомним, акция "Елка желаний" проходит с 2018 года и за это время помогла исполнить мечты свыше 105 тысяч российских детей, а исполнителями желаний стали более чем 40 тысяч россиян абсолютно разных возрастов и профессий. Новогодние пожелания исполняются для детей и родителей, которые оставили свои пожелания на сайте елкажеланий.рф. или в социальных центрах своих населенных пунктов.