"Лада" проиграла "Локомотиву" - 2:3

Хоккеисты "Лады" в серии буллитов уступили лидеру Западной конференции.

Состав тольяттинского коллектива претерпел некоторые изменения после домашнего поражения от "Автомобилиста". В первую пятерку вернулись защитники Георгий Солянников и Максим Березин, в связи с этим вне заявки оказались Алексей Волгин и Артем Бородкин. Кроме того, в четвертом атакующем сочетании появились Артем Иванюженков и Донат Стальнов, заменившие Владислава Червоненко и Евгения Грошева. В воротах "Лады" вновь обосновался Александр Трушков.

В начале встречи события на площадке развивались неспешно. Вся основная борьба за шайбу проходила в средней зоне, где команды действовали достаточно вязко. Немного раскачать игру помог двойной малый штраф Владислава Семина — ярославцы сразу же принялись с упорством наседать на владения Александра Трушкова, однако тольяттинцы самоотверженно выстояли. И награда за стойкость "Ладу" настигла очень быстро — на 14-й минуте Скотт Космачук и Трой Джозефс вылетели в контратаку "2 в 1" и если с броском первого Сергей Мурашов справился, то с добиванием от 16-го номера "автозаводцев" уже ничего поделать не сумел. 1:0. До перерыва "Лада" и "Локомотив" успели еще обменяться удалениями, но голов больше не было.

Во второй трети игра проходила практически без моментов и на невысоких скоростях. Казалось, что в этом периоде болельщики на трибунах заброшенных шайб так и не увидят, однако на 36-й минуте форвард "Локомотива" Георгий Иванов подкараулил отскок на пятаке после сейва Александра Трушкова и переправил снаряд в открытый угол. 1:1. И это было только начало, ведь буквально тут же ярославцы вырвались вперед, реализовав отложенный штраф у "автозаводцев" — Максим Шалунов ворвался в чужую зону, объехал несколько соперников и поразил цель. 1:2. К счастью, хоккеисты "Лады" не упали духом и вскоре сравняли счет. Заработав большинство, хозяева организовали позиционную атаку, которая увенчалась метким выстрелом Дмитрия Кугрышева из круга вбрасывания — 2:2.

В третьем игровом отрезке тольяттинцы перехватили контроль над шайбой и гораздо чаще стали бросать по воротам Сергея Мурашова, что отчасти было связано с двумя удалениями у "железнодорожников". В нападении у "Лады" получалось далеко не все, однако моменты все равно возникали и в обороне ярославцам попотеть пришлось. Концовку основного времени команды провели без рискованных маневров, поэтому матч спокойно ушел в овертайм.

Дополнительная пятиминутка получилась бодрой — "Локомотив" смотрелся активнее в атаке, но игроки "Лады" старались ловить гостей на контрвыпадах и пару раз были близки к успеху. И все же выявлять победителя пришлось в серии буллитов, где ярославцам викторию принесли точные броски Артура Каюмова и Максима Шалунова. Итог — поражение "автозаводцев" со счетом 2:3.

Свой следующий поединок подопечные Олега Браташа проведут 13 января в Екатеринбурге, а соперником станет "Автомобилист".