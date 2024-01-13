Тольяттинец Владимир Шешенин стал победителем "Гонки чемпионов"

В с. Сосновка около Тольятти завершились традиционные соревнования с участием сильнейших гонщиков страны.

Заезды были напряженными. Дмитрий Брагин выиграл первый заед на "Нивах", а вот во втором машина сломалась — не выдержала накала гонки, пришлось менять машины. И уже на "Вестах" все решил всего один корпус в пользу Шешенина.

Дмитрий Брагин - "серебро", Кирилл Ладыгин - "бронза".

Кубок победителю вручил губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками на трибунах трека поддерживал спортсменов.

"Я приветствую вас здесь, в День рождения Самарской области. Благодарю участников соревнований за зрелище, которое они подарили сегодня. И конечно, тысячи самых преданных болельщиков, которые несмотря на русскую зиму, мороз в 25 градусов, приехали на этот праздник спорта, мужества и скорости. Спасибо, дорогие друзья", — сказал глава региона на церемонии награждения.

Губернатор также поблагодарил всех организаторов и партнеров "Гонки чемпионов", в частности, АвтоВАЗ и лично президента завода Максима Соколова за настоящий праздник для всех любителей спорта.