Самарский пилот Георгий Огуленко стал призером чемпионата России по картингу

В Сочи подвели итоги соревновательного сезона и наградили лучших спортсменов по автоспорту. Самарский пилот Георгий Огуленко стал серебряным призером чемпионата России по картингу 2023 года в личном зачете в классе ОК.

Самарец выиграл заезды на трассах "Крепость Грозная" и сочинском автодроме, а также был призером гонки в Богатых Сабах республики Татарстан. В общем зачете гонщик набрал 125 очков, сообщает самарский минспорт.