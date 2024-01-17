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Самарский пилот Георгий Огуленко стал призером чемпионата России по картингу

СОЧИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сочи подвели итоги соревновательного сезона и наградили лучших спортсменов по автоспорту. Самарский пилот Георгий Огуленко стал серебряным призером чемпионата России по картингу 2023 года в личном зачете в классе ОК.

Самарец выиграл заезды на трассах "Крепость Грозная" и сочинском автодроме, а также был призером гонки в Богатых Сабах республики Татарстан. В общем зачете гонщик набрал 125 очков, сообщает самарский минспорт. 

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