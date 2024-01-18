Мед и варенье активистки "Женского движения Единой России" передали пациентам Самарского госпиталя

В прошлом году Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн стал базовым медучреждением для реализации проекта "Возвращение с СВО" по комплексной реабилитации военнослужащих.

Участников СВО, которые восстанавливаются после ранений в областном госпитале ветеранов войн, посетили активистки "Женского движения Единой России".

По поручению жителей Сергиевского района для нужд медучреждения передали пшеничную муку, продукты питания и средства личной гигиены.

Земляки также попросили вручить бойцам витаминный набор, который приготовили с теплом и любовью. Яблочное варенье — домашнее, из яблок плодового питомника Сергиевского района — подарок и с пользой, и для души. Взрослые суровые мужчины смотрят на домашнюю провизию и глаза их теплеют.

Станислав — коренной самарчанин, проходит реабилитацию в госпитале после ранения. 28-летний мужчина принял осознанное решение уйти на фронт и не жалеет об этом: "Мы там стараемся победу приближать любой ценой, выполняем приказ. Я должен был это сделать. Я так решил, потому за — нами мирная жизнь и за нами — правда".

Забота и поддержка, особенно от сердца — лучшее лекарство, уверенно говорит начальник Самарского военного госпиталя Александр Каширин: "Конечно, этот визит поднимет и настроение, и самочувствие пациентов. Это — общая забота, которую оказывают членам СВО жители нашей области. Лечат не только лекарства".

Активистки передали пациентам госпиталя домашнее яблочное варенье, цветочный мёд, яблоки и пожелания скорейшего выздоровления.

"Варенье варили жительницы Сергиевского района, они нашу "вкусную" и полезную инициативу поддержали одними из первых в области. В эту посылку наши предприниматели добавили фрукты и мед, средства гигиены. Всегда стараемся передать бойцам приветы от тех, кто все это вырастил, собрал и передал с большой любовью", — отмечает координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева.

Отметим, это не первый визит активисток "Женского движения" в медучреждения, где поправляют здоровье самарские бойцы. Девушки помогают в организации концертных программ для пациентов, привозят сладкие подарки. Интересной инициативой женсоветов стал конкурс "Из Самары — с любовью", когда жители региона делились семейными рецептами яблочного варенья. Кстати, в госпиталь привезли варенье, приготовленное по рецептам победителей акции.