Начальник уголовного розыска областного ГУ МВД рассказал о самых популярных мошеннических схемах

Начальник уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области Павел Жилюнов рассказал на радио "КП-Самара", как сегодня обстоят дела с мошенничеством и какие его схемы наиболее популярны.

По его словам, мошеннические схемы меняются очень часто. Преступники постоянно придумывают новые предлоги для звонков. Например, схему "ваш родственник попал в беду" знают уже практически все, но все равно некоторые люди продолжают попадаться на уловку. Вся суть мошенника в том, что он входит в доверие, пользуется неловким положением адресата. Может застать врасплох, позвонив, например, ночью, когда вы спите. Или, наоборот, в рабочее время, когда заняты.

Павел Жилюнов отметил, что сейчас 99% мошеннических звонков - это звонки с территории Украины. У них там работают целые колл-центры.

"Я как сотрудник уголовного розыска могу вам сказать, что если звонок совершен с территории России, то я действительно смогу провести ряд оперативно-разыскных мероприятий, раскрыть это преступление и привлечь преступника к ответственности. Со звонками из-за рубежа все иначе", - сказал глава уголовного розыска.

Он также уточнил, что раскрываемость по мошенничеству - всего 16%. А по IT-мошенничеству вообще не превышает 7-8%. Очень тяжело дотянуться до организаторов, потому что зачастую они находятся на территории другого государства. В основном правоохранители ловят посредников.

"Самая популярная схема среди граждан пожилого возраста - это "ваш родственник попал в беду". Работает до сих пор. В этом случае лучше всего прекратить разговор и связаться со своим родственником, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. На второе место я бы поставил "с вашей карты произошло незаконное списание средств", когда с помощью подтверждающего sms пытаются привязать к вашему кабинету в госуслугах второй номер. Затем через ваш аккаунт постараются взять кредиты. Не называйте никаких кодов из sms. Если вы это уже сделали, то следует незамедлительно пойти в ближайший МФЦ, чтобы поменять пароль. Есть похожая схема, где мошенники представляются операторами сотовой связи и предлагают якобы подтвердить ваше желание пользоваться их услугами через личный кабинет", - рассказал Павел Жилюнов.

Кроме того, иногда мошенники звонят, представляясь сотрудниками каких-либо правоохранительных органов. Как правило, они начинают рассказывать, что с вашей карты незаконно списались деньги, которые якобы ушли на поддержку ВСУ. Затем говорят, что вы должны доказать свою правоту, назвав номера своих счетов.

"Запомните, сотрудники правоохранительных органов вряд ли будут вам звонить. Если даже и позвонят, то только с городского номера, чтобы пригласить вас в отдел. Чаще всего мы рассылаем повестки с приглашением, где описывается суть проблемы и адрес", - констатирует полицейский.

Еще один вид мошенничества - предложение устроиться на работу, но для этого нужно заплатить. Как пояснил Павел Жилюнов, самый популярный предлог тут - это вам нужно заплатить за какую-то страховку, чтобы устроиться в нашу фирму, или купить обучение. Помните, для начала всегда нужно встретиться.

Также правоохранители задерживают группы "сотрудников газовой или оконной компании". Это контактный вид мошенничества, они ходят по домам. Эти группы переезжают из города в город, снимают офисы. Если это газовики, то у них есть даже какие-то жилетки соответствующие и поддельные удостоверения. Но официальные службы всегда предупреждают о своих визитах, в домовых чатах либо иным способом. Если этого предупреждения не было, а к вам приходят, представляются газовиками - не открывайте дверь. Позвоните в дежурную часть, скажите, что никаких газовиков не вызывали.

"Если по схеме газовиков, то у них с собой есть специальные приборы, которые дают неверные показания - якобы у вас утечка газа. Дальше они начинают целенаправленно работать на панике и разводить на деньги. Эти преступления совершаются на грани агрессивного маркетинга, продаж. Основная их цель - продать вещь или услугу, которая на самом деле стоит в разы дешевле. По окнам то же самое. Если вы им дали доступ к окну, а сами отвлеклись, злоумышленник может воспользоваться специальной хитрой отверткой - сломать запорное устройство на окне, после чего оно не закрывается. Начинается развод", - объяснил Павел Жилюнов.

Полицейский констатировал, что, к сожалению, телефонную базу жителей Самарской области можно найти в Интернете, иногда даже с адресами. Записи стационарных телефонных номеров и адресов проживания остались с советских времен.

"Меры, конечно, принимаем. У нас даже на законодательном уровне с прошлого года все операторы сотовой связи обязаны были подключиться к программе "антифрод". Это программа, которая не пропускает звонки с подменного номера, то есть мошенники используют много других программ, чтобы скрыть свое местоположение, номер, IP-адрес. "Антифрод" не позволяет пропускать звонок с подменного номера. Многие, наверное, видели, что иногда проходит звонок, слышны два-три гудка, а затем соединение прерывается. Скорее всего, это сработала вот эта программа. Кроме того, мы проводим профилактические мероприятия", - заключил Павел Жилюнов.