Группа ВТБ: российский авторынок в 2024 году достигнет 1,4-1,5 млн штук

По данным ВТБ и "Открытие Авто", декабрь стал самым успешным месяцем года для российского авторынка (128,9 тысячи автомобилей). Итоговый результат за 12 месяцев оказался выше прошлогоднего на 440 тысяч сделок и составил 1,13 миллиона легковых и LCV автомобилей. В 2024 году с учетом амбициозных планов дистрибьюторов могло бы состояться порядка двух миллионов сделок, однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит рынку подняться выше 1,4-1,5 млн штук, прогнозируют эксперты группы ВТБ.

Инфляционные ожидания, активность китайских марок и желание дилеров закрыть планы с хорошими показателями позволили декабрю стать самым "урожайным" месяцем 2023 года. Впрочем, похоже, что свою роль сыграли и годовые финансовые премии клиентов. Дилеры отмечали, что немало покупателей приходило в автосалоны с наличными. Таким образом, за исключением ноября, вся вторая половина года оказалась для нашего рынка относительно успешной, несмотря на сложности. Еще более высоким объемам бизнеса в масштабах года помешал отнюдь не недостаток машин, а цены, которые скорректировались вследствие переоценки курса рубля и повышения ставок утилизационного сбора.

Покупателей нашли 128 930 автомобилей с учетом параллельного импорта, на 9% больше, чем в ноябре. Итог года — 1,13 миллиона машин (+58% или +440 тысяч автомобилей) к провальному 2022 г. (687,4 тысячи машин).

Российские 42%

В зачете марок ведущую роль в развитии рынка традиционно обеспечил АвтоВАЗ. Несмотря на то что Lada не смогла выполнить первоначальный годовой план, 352,6 тысячи машин, отгруженных дилерам, в нынешних условиях можно считать успехом. Прирост продаж относительно 2022 года составил 87%, относительно 2021 — 1%.

При этом крупнейший российский автопроизводитель продолжал умело пользоваться монопольным положением в сегменте бюджетных седанов. Модель Granta можно было встретить в салонах дилеров по цене заметно выше одного миллиона рублей, а за топовые модели Vesta даже по РРЦ стали просить более двух миллионов. Это в 3-4 раза выше, чем те же машины предлагали в момент их дебюта на рынке. Для Granta он состоялся в 2012 году, для Vesta — в 2015.

Тем не менее по Granta в 2023 году был поставлен рекорд продаж в 206,1 тысячи машин. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Яркий успех в продажах продемонстрировали и отечественное семейство вседорожников Niva — 92 тысячи (+137%). Хотя за много десятков лет на конвейере ни трех-, ни пятидверная модификации так и не смогли обзавестись таким важным атрибутом любого современного кроссовера, как автоматическая коробка передач. В противовес продажи Vesta, составлявшие в лучшем для нее 2021 году 113 тысяч "штук", в 2023 оказались скромными — всего 49,3 тысячи. Столько машин АвтоВАЗ отгрузил салонам. Реальных же покупателей успели обрести 41,2 тысячи а/м.

Относительно высоким ежемесячным уровнем сбыта (2,4 тысячи машин в декабре, +26% к ноябрю) могли порадоваться продавцы "Москвичей". Роль сыграли скидки до 490 тысяч и появление второй модели в семействе. Если бы тех же темпов марка придерживалась и раньше, она вполне могла бы рассчитывать на то, что обнародованные ее планы продаж на 2023 год (сначала 40 тысяч, а позже 27 тысяч "штук") оказались бы реализованы. Однако по отчетам дистрибьютора за 12 месяцев дилерам было продано 15 тысяч машин, из которых до конечных покупателей добралось 13 тысяч.

И наконец, УАЗ, ГАЗ, "Соллерс" и Evolute реализовали за прошедший год суммарно порядка 104 тысяч машин. В целом за отечественными брендами по итогам года 470 тысяч сделок или 42% рынка.

Китайцы и еще один "иностранец"

По итогам года благодаря параллельному импорту в десятке ведущих иностранных брендов, помимо китайских марок, удалось удержаться KIA (34 тысячи а/м), Hyundai (26 тысяч) и Toyota (22 тысячи). Все продемонстрировали двузначное падение продаж относительно прошлого года. Однако уже в декабре, помимо отечественных и китайских марок, место удалось сохранить лишь еще одному "иностранцу" — Kia (1,8 тысячи а/м). В 2024 году топ-10 наверняка покинет и он.

Желания и возможности

"Как мы и прогнозировали, общий объем продаж в 2023 году не превысил 1,14 миллиона автомобилей. В январе–феврале текущего года от рынка не стоит ждать тех же темпов, что он показал в декабре. Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше чем на 60-65 тысяч сделок. Не достигнет декабрьских рекордов и февраль. Хотя, учитывая переполненность многих складов "китайцами", этот период может быть выгоден для покупки новой машины. Деньги, "замороженные" в "металле", для дилеров становятся все дороже, и продавцы будут идти на уступки. Порядка 35% машин, завезенных из Поднебесной в прошлом году, к началу января оказались не распроданы", — прокомментировала руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

"При сохранении нынешних экономических условий традиционное оживление рынка начнется в весенние месяцы. Продавцы будут мотивировать покупателей к сделке аргументами про подорожание. На самих дилеров будут давить новые амбициозные планы дистрибьюторов", — добавил вице президент ВТБ, начальник управления партнёрских продаж авто Владимир Высоцкий.

Эксперты группы ВТБ отметили, что в совокупности китайские марки планируют реализовать на российском авторынке порядка 1,25 млн автомобилей. АвтоВАЗ, в свою очередь, хотел бы продать полмиллиона машин. Естественно, что не останутся в стороне ГАЗ, УАЗ, "Москвич" и "Соллерс". Возьмут свое и те, кто продолжит ввозить машины по параллельному импорту. При реализации всех этих планов российский авторынок мог бы приблизиться к двум миллионам "штук". Однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит ему подняться выше 1,4-1,5 миллиона сделок. В то же время AEB прогнозирует рост рынка на 15% или до 1,3 миллиона "штук".