Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков

Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, однако они являются реальной угрозой, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Дипфейк - это реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей.
"С повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы: в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", - сказал Кузнецов журналистам в рамках рабочего визита в Крым.
Он добавил, что телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции.
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