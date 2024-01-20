Грузовик с туалетной бумагой загорелся на ходу под Самарой

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В пятницу, 19 января, в Елховском районе, неподалеку от с. Борма, произошло возгорание на ходу большегруза Scania, перевозившего около 60 куб. м туалетной бумаги и салфеток, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС