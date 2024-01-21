"Лада" обыграла "Витязя" в серии буллитов — 2:1

В субботу, 20 января, тольяттинская "Лада" в серии буллитов одолела подмосковную команду "Витязь", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Тольяттинцы очень бодро начали встречу и всего через полторы минуты заработали большинство, которое тут же превратили в гол — Скотт Космачук прямо перед воротами получил передачу от Остапа Сафина и с неудобной руки переправил шайбу в сетку. 1:0.

Вторая треть матча полностью прошла под диктовку "Витязя". Подмосковный коллектив стал чаще организовывать затяжные атаки, чем прилично изматывал "автозаводцев", которые были вынуждены довольствоваться лишь редкими контрвыпадами, но даже в такой ситуации тольяттинцы могли удвоить отрыв. И все же "витязи" ликвидировали отставание в середине поединка — Иван Воробьев на скорости прорвался в зону хозяев, обыграл одного из защитников "Лады" и неотразимо бросил в дальнюю "девятку". 1:1.

В третьем периоде тольяттинской команде удалось отвести игру подальше от своих ворот и вынудить соперника дважды за небольшой промежуток времени нарушить правила. На протяжении практически четырех минут хоккеисты "Лады" действовали, имея численное преимущество, однако выйти в лидеры у них не получилось. "Витязь" тоже не оставлял попытки решить все вопросы, не уходя в овертайм, но в момент сирены на табло продолжали гореть единицы.

Дополнительная пятиминутка выдалась максимально боевой и одновременно безголевой, хотя что у "Лады", что у "Витязя" были хорошие шансы забросить победную шайбу. Выявлять победителя пришлось в серии буллитов, где на попадания Скотта Космачука и Андрея Алтыбармакяна гости ответили лишь точным броском Владислава Цицюры. Итог — тяжелейшая победа "автозаводцев" со счетом 2:1.

Следующим оппонентом тольяттинцев в рамках регулярного чемпионата станет ХК "Сочи" и поединок состоится 22 января в стенах "Лада-Арены".