Гонщик СК "Мега-Лада" Динар Валеев возглавляет турнирную таблицу личного чемпионата России по мотогонкам на льду

В Саранске 20 и 21 января состоялся четвертый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Победу в соревновании одержал Никита Богданов из Уфы, набравший за два дня 29 очков. Вторым стал Дмитрий Солянников из Шадринска — 28 очков. Третий результат в столице Мордовии показал Динар Валеев из тольяттинской "Мега-Лады" — 26 очков.



После четырех прошедших этапов турнирную таблицу личного чемпионата России возглавляет Динар Валеев — в его активе 107 очков. Следом идут Никита Богданов (106 очков) и Дмитрий Солянников (101 очко). Представители Каменска-Уральского Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич замыкают пятерку лидеров (82 очка и 77 очков соответственно). Гонщики "Мега-Лады" Никита Толокнов, Игорь Кононов, Игорь Сайдуллин и Иван Хужин расположились на 6-й, 9-й, 14-й и 17-й строках промежуточного протокола.