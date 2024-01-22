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Гонщик СК "Мега-Лада" Динар Валеев возглавляет турнирную таблицу личного чемпионата России по мотогонкам на льду

САРАНСК. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Саранске 20 и 21 января состоялся четвертый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Победу в соревновании одержал Никита Богданов из Уфы, набравший за два дня 29 очков. Вторым стал Дмитрий Солянников из Шадринска — 28 очков. Третий результат в столице Мордовии показал Динар Валеев из тольяттинской "Мега-Лады" — 26 очков.

После четырех прошедших этапов турнирную таблицу личного чемпионата России возглавляет Динар Валеев — в его активе 107 очков. Следом идут Никита Богданов (106 очков) и Дмитрий Солянников (101 очко). Представители Каменска-Уральского Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич замыкают пятерку лидеров (82 очка и 77 очков соответственно). Гонщики "Мега-Лады" Никита Толокнов, Игорь Кононов, Игорь Сайдуллин и Иван Хужин расположились на 6-й, 9-й, 14-й и 17-й строках промежуточного протокола.

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