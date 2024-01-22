В Самаре прошел Кубок России по боксу

С 15 по 21 января Самарская область принимала Кубок России по боксу им. Олега Саитова. Поединки проходили в зале учебно-спортивного центра "Грация" в Самаре.

"Выражаю признательность Федерации бокса России и Международной ассоциации бокса за то, что они отстаивают принципы честного спорта. Важно, что в это непростое время наши боксеры достойно выступают на международной арене под российским флагом", — отметил в своем видеообращении участникам Кубка России министр спорта РФ Олег Матыцин.

Турнир впервые проводился в Самарской области и получил название в честь боксера Олега Саитова. Олег Саитов — уроженец Новокуйбышевска, занимался боксом в Жигулевске под руководством тренера Игоря Уткина и стал первым российским боксером, выигравшим все возможные титулы в любительском боксе: Олимпийские игры, чемпионат мира и чемпионат Европы. Он стал почетным гостем турнира и принял участие в церемониях открытия и награждения.

"Это первый в 2024 году крупный российский турнир. У него интересный формат: в каждом весе встречались восемь сильнейших, борьба была красочной. В последнее время в Самарской области проводится много интересных турниров по боксу, это здорово. Благодарю всех, кто помогал в организации Кубка России: правительство Самарской области, Федерацию бокса России, партнеров", — отметил двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Олег Саитов.

Почетным гостем турнира стал и чемпион мира, обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион СССР Василий Шишов: "На турнире в каждом весе выступала восьмерка сильнейших боксеров России. Именно здесь решалось, кто поедет в составе сборной на серьезные международные соревнования. Все это говорит о его высоком статусе".

В турнире приняли участие сильнейшие боксеры страны — 104 спортсмена в 13 весовых категориях. В их числе были 12 действующих чемпионов России. Самарскую области на турнире представили Ильдар Минсафин из Тольятти в весе до 67 кг и Алакпер Гезалов из Безенчука в категории до 80 кг.

По результатам предварительных боев были сформированы 13 финальных пар, в которых определялись обладатели Кубка России. Победителями соревнований стали:

до 48 кг — Эдмонд Худоян, Челябинская область;

до 51 кг — Василий Егоров, Московская область — Республика Саха (Якутия);

до 54 кг — Дмитрий Двали, Московская область — Забайкальский край;

до 57 кг — Эдуард Саввин, Санкт-Петербург;

до 60 кг — Аршак Товмасян, Москва;

до 63,5 кг — Габил Мамедов, Оренбургская область;

до 67 кг — Тархан Идигов, Чеченская республика;

до 71 кг — Игорь Свириденков, Воронежская область;

до 75 кг — Джамбулат Бижамов, Тульская область;

до 80 кг — Бешто Шавлаев, Чеченская республика;

до 86 кг — Хасмагомед Джаватханов, Республика Дагестан;

до 92 кг — Рамазан Ханапиев, Санкт-Петербург;

свыше 92 кг — Ярослав Дороничев, ХМАО-Югра.

По итогам Кубка России будет формироваться сборная страны по боксу для участия в международных турнирах.

"Очень важно, что среди зрителей присутствовала молодежь. Возможно, кто-то из юных спортсменов придет теперь в боксерский зал. Я, будучи мальчишкой присутствовал на Кубке СССР по боксу в Куйбышеве, и для меня в свое время это стало большой мотивацией, чтобы продолжать заниматься боксом. Сегодняшний Кубок посетили великие мастера, чемпионы. Стало традицией, что они дают мастер-классы. С нашими юными спортсменами встречались Денис Лебедев и Александр Поветкин. Они показывали не только технические приемы, но и говорили о своих жизненных принципах, о вещах, которые закладываются в голову. Потому что голова нужна и на ринге, и в жизни. Конечно, такие встречи не пройдут для ребят бесследно, — отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. — Думаю, проведение подобных турниров позволит нам видеть больше наших спортсменов на соревнованиях такого уровня, и наши молодые боксеры поддержат славные традиции Василия Шишова и Олега Саитова".

Развитию спорта, созданию спортивной инфраструктуры в стране помогает федеральный проект "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Около 10 тыс. человек в регионе занимаются боксом, в том числе 600 женщин. На территории области открыто семь отделений спортивной подготовки по виду спорта "бокс". 20 спортсменов являются кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации. В 2024 г. в Самарской области запланировано проведение пяти мероприятий по боксу всероссийского уровня.