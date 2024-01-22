В Самаре рассказали о планах по строительству и оснащению школ

В понедельник, 22 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание областного правительства с участием глав муниципальных образований области. Одним из вопросов повестки стала работа по нацпроекту "Образование", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

В целом на мероприятия нацпроекта на 2024 г. запланировано 3,988 млрд рублей. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о региональных составляющих нацпроекта "Образование": проектах "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Патриотическое воспитание граждан".

Так, в этом году в образовательных учреждениях региона запланировано создание 67 центров "Точка роста". В гимназии № 77 Тольятти и школе № 33 Сызрани появятся технопарки "Кванториум". Центр цифрового образования детей "IT-куб" создадут на базе Нефтегорского государственного техникума. 39 школ обеспечат материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Также ведется работа по строительству шести новых школ в Самаре, Тольятти и Сызрани. Это три школы в Самаре (на 1100 мест в жилом районе "Волгарь", на 425 мест в микрорайоне "Крутые ключи", на 675 мест в Октябрьском районе), две школы в Тольятти (на 675 мест в 18 квартале, на 1200 мест на ул. 40 лет Победы), школа в Сызрани на 1500 мест. Сейчас объекты находятся на разной стадии строительства. Губернатор поставил задачу курирующему врио зампреда правительства Александру Фетисову координировать эту работу в ежедневном режиме.

По линии министерства молодежной политики Самарской области в 2024 г. в рамках нацпроекта "Образование" будет вестись работа по двум федеральным проектам — "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" и "Социальная активность". Как отметил министр молодежной политики региона Сергей Бурцев, реализация федеральных проектов стала возможна по итогам победы Самарской области в 2023 г. в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи.

Так, запланировано оснащение Ресурсного центра поддержки добровольчества, а также доброцентров в муниципалитетах, реализация мотивационных, обучающих мероприятий для волонтеров и объединений, поддержка проектов НКО — победителей регионального конкурса, реализация информационных проектов, проектов, направленных на военно-патриотическое воспитанию детей и молодежи, поддержку и развитие интеллектуального движения, молодежного предпринимательства и других.

Кроме того, проведут капитальный ремонт Дома молодежных организаций в Новокуйбышевске, на его базе планируют создать современный молодежный центр.