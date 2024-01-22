В Самаре рассказали о планах по строительству и оснащению школ

В понедельник, 22 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание областного правительства с участием глав муниципальных образований области. Одним из вопросов повестки стала работа по нацпроекту "Образование", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
В целом на мероприятия нацпроекта на 2024 г. запланировано 3,988 млрд рублей. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о региональных составляющих нацпроекта "Образование": проектах "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Патриотическое воспитание граждан".
Так, в этом году в образовательных учреждениях региона запланировано создание 67 центров "Точка роста". В гимназии № 77 Тольятти и школе № 33 Сызрани появятся технопарки "Кванториум". Центр цифрового образования детей "IT-куб" создадут на базе Нефтегорского государственного техникума. 39 школ обеспечат материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
Также ведется работа по строительству шести новых школ в Самаре, Тольятти и Сызрани. Это три школы в Самаре (на 1100 мест в жилом районе "Волгарь", на 425 мест в микрорайоне "Крутые ключи", на 675 мест в Октябрьском районе), две школы в Тольятти (на 675 мест в 18 квартале, на 1200 мест на ул. 40 лет Победы), школа в Сызрани на 1500 мест. Сейчас объекты находятся на разной стадии строительства. Губернатор поставил задачу курирующему врио зампреда правительства Александру Фетисову координировать эту работу в ежедневном режиме.
По линии министерства молодежной политики Самарской области в 2024 г. в рамках нацпроекта "Образование" будет вестись работа по двум федеральным проектам — "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" и "Социальная активность". Как отметил министр молодежной политики региона Сергей Бурцев, реализация федеральных проектов стала возможна по итогам победы Самарской области в 2023 г. в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи.
Так, запланировано оснащение Ресурсного центра поддержки добровольчества, а также доброцентров в муниципалитетах, реализация мотивационных, обучающих мероприятий для волонтеров и объединений, поддержка проектов НКО — победителей регионального конкурса, реализация информационных проектов, проектов, направленных на военно-патриотическое воспитанию детей и молодежи, поддержку и развитие интеллектуального движения, молодежного предпринимательства и других.
Кроме того, проведут капитальный ремонт Дома молодежных организаций в Новокуйбышевске, на его базе планируют создать современный молодежный центр.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.