В Самарской области пройдет командный чемпионат России по мотогонкам на льду

В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в Самарской области в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова на ул. Родины, 40, пройдут 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по гонкам на льду в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
В сезоне 2023/2024 принимают участие пять команд: "Мега-Лада" (Тольятти), "ЦТВС ДОСААФ Свердловской области" (Каменск-Уральский), "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск), "Башкортостан" (Уфа) и "Жигули" (Тольятти).
Первые два этапа Суперлиги состоялись в начале декабря в Каменске-Уральском в Свердловской области. Победителями обоих стартов и лидерами турнирной таблицы стали гонщики тольяттинской "Мега-Лады".
На тольяттинском СТК имени Анатолия Степанова пройдут 3-й и 4-й этапы соревнований, а заключительные 5-й и 6-й этапы 10 и 11 февраля примет Уфа.
Программа мероприятия:
- 27 января 2024 года, 16:00 — 3-й этап командного чемпионата России в Суперлиге;
- 28 января 2024 года, 14:00 — 4-й этап командного чемпионата России в Суперлиге.
Последние комментарии
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))