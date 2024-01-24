В Самарской области пройдет командный чемпионат России по мотогонкам на льду

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В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в Самарской области в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова на ул. Родины, 40, пройдут 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по гонкам на льду в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.