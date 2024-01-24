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В Самарской области пройдет командный чемпионат России по мотогонкам на льду

ТОЛЬЯТТИ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в Самарской области в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова на ул. Родины, 40, пройдут 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по гонкам на льду в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В сезоне 2023/2024 принимают участие пять команд: "Мега-Лада" (Тольятти), "ЦТВС ДОСААФ Свердловской области" (Каменск-Уральский), "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск), "Башкортостан" (Уфа) и "Жигули" (Тольятти).

Первые два этапа Суперлиги состоялись в начале декабря в Каменске-Уральском в Свердловской области. Победителями обоих стартов и лидерами турнирной таблицы стали гонщики тольяттинской "Мега-Лады".

На тольяттинском СТК имени Анатолия Степанова пройдут 3-й и 4-й этапы соревнований, а заключительные 5-й и 6-й этапы 10 и 11 февраля примет Уфа.

Программа мероприятия:

  • 27 января 2024 года, 16:00 — 3-й этап командного чемпионата России в Суперлиге;
  • 28 января 2024 года, 14:00 — 4-й этап командного чемпионата России в Суперлиге.

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