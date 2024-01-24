На выставке "Россия" дали старт Году семьи в рамках форума "Родные - Любимые"

На международной выставке-форуме "Россия" в рамках форума "Родные - Любимые" состоялась торжественная церемония старта Года семьи. Старт году дал президент РФ Владимир Путин.

"Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе. Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши", - сказал глава государства.

На главной уличной сцене выставки прошел концерт, посвященный семейным ценностям, а также яркая церемония зажжения всероссийского семейного очага "Сердце России", в которой приняли участие семьи из всех федеральных округов России и новых регионов.

Самарскую область на мероприятиях форума представляли семья Казаковых из Самары, чья "космическая" церемония бракосочетания прошла на выставке "Россия" в день региона, и семья Михайловых из Сызрани. Семья бережно хранит и чтит память о подвигах своих дедушек и бабушек во времена Великой Отечественной войны. Главный праздник для семьи - День Победы. Семейной традицией стало и участие в шествии Бессмертного полка. Крепки и трудовые традиции семьи - уже четвертое поколение работает на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (входит в НК "Роснефть"), а общий трудовой стаж насчитывает 351 год.

"Наша семья всегда чтила семейные традиции и память о наших предках, которые всегда были, есть и будут примером отношения к семье, детям, труду и огромной любви к нашей родине. Историю нашей семьи, ее возникновения и продолжения мы передаем от отца к сыну, от поколения к поколению", - поделились своей историей Михайловы.

В концерте приняли участие артисты, которые своим примером демонстрируют силу семейных ценностей. Певица Ольга Кормухина выступила вместе со своим мужем, лидером группы "Парк Горького" Алексеем Беловым - они в браке уже 25 лет. Заслуженный артист России Александр Маршал вышел на сцену вместе с сыном Артемом Миньковым. Братья Иван и Михаил Засидкевичи - солисты группы DABRO - сделали акцент на важности отношений внутри семьи. Певец и композитор Денис Майданов выступил вместе с женой Натальей и дочерью Владой - в своих песнях он рассказал о любви к Родине.

Затем на главной уличной сцене выставки стартовала церемония зажжения всероссийского семейного очага "Сердце России". Огонь для семейного очага привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Его доставила на выставку семья Терентьевых - Михаил и Екатерина в браке уже 25 лет и воспитывают шестерых детей.

Семья Терентьевых передала бережно доставленный огонь семье Кузнецовых из Крыма, которым выпала честь зажечь семейный очаг "Сердце России". Недавно семья отметила рубиновую свадьбу - Павел и Татьяна вместе уже 40 лет.

"Для нас стало неожиданностью приглашение приехать и доставить огонь для Всероссийского семейного очага. Но эта поездка стала одним из самых интересных впечатлений в жизни - ведь на выставке очень хорошо видно, как меняется наша страна, какие улучшения в ней происходят. И, на наш взгляд, особенно важно это для молодого поколения - ведь им здесь жить, им развивать Россию дальше, а выставка наглядно показывает, какие возможности у них будут в жизни", - сказал Михаил Терентьев.

После зажжения "Сердца России" огонь семейного очага перенесли в 12 лампад - их доставят в административные центры федеральных округов и новые регионы.

Символично, что старт Года семьи был дан на выставке "Россия" в рамках форума "Родные - любимые", подчеркнула заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Анастасия Звягина.

"Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральные округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Как сегодня сказал наш президент, Россия - это семья семей. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь", - сказала Анастасия Звягина.

Она отметила, что некоторые участники торжественной церемонии - это молодые пары, которые соединили сердца на выставке "Россия" в соответствии с традициями своих регионов. Например, семья Кирилла и Екатерины Казаковых из Самары, которые также стали гостями торжественного мероприятия, появилась именно здесь, на выставке, в день Самарской области, 30 ноября. Церемония была космической, ведь Самару называют космической столицей России, а Кирилл Казаков - один из ведущих молодых специалистов РКЦ "Прогресс". Тогда с бракосочетанием новую самарскую семью поздравили губернатор Дмитрий Азаров, космонавты Елена Серова и Олег Артемьев. Герой России, космонавт Олег Кононенко записал для молодоженов видеообращение с Международной космической станции.

Главный секрет семейного счастья - взаимопонимание, уверены самарские молодожены. "Нужно слышать друг друга и уметь друг друга радовать. И конечно, крепкая семья - это семья с детьми, которым мы будем дарить свое тепло и жить ради того, чтобы воспитать достойных жителей России и Самарской области", - поделились планами Кирилл и Екатерина.

Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Всероссийский семейный форум "Родные - Любимые" открыл Год семьи в России, объявленный на основании указа Владимира Путина. События форума нацелены на объединение династий со всей страны, диалог поколений и сотворчество детей и взрослых. Организаторами форума выступают Российское общество "Знание", Движение Первых, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), АНО "Дирекция выставки достижений "Россия". В числе партнеров форума - Сбер, ОАО "Российские железные дороги", госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос", "Лукойл", "Газпром" и VK. Форум проходит при поддержке Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России, Минобрнауки России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).