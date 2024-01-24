Группа ВТБ: 58% автовладельцев ПФО выступают за поддержку параллельного импорта

Большинство автолюбителей Приволжского федерального округа, опрошенных* "Открытием Авто" и ВТБ, высказались за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу "параллельного" канала поставок автомобилей жители округа назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.

С понятием "параллельный импорт" автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%). Что-то слышали о "параллельном" канале ввоза иномарок в Россию, но не знают деталей, еще 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 22%. Еще 4% затруднились ответить на этот вопрос. Мужчины предсказуемо осведомлены об этом намного лучше женщин (48% против 23%). В самой молодой возрастной категории 18-25 лет о "параллельном импорте" автомобилей хорошо знают 44%, тогда как в старшей, 56+, только 32%.

58% жителей Приволжья считают, что параллельный импорт автомобилей следует поддержать. Мужчины давали такой ответ чаще, чем женщины: 65% против 55%. Среди автолюбителей в возрасте от 18 до 25 лет так ответили 68%, тогда как в категории 41-55 лет только 55%.

По мнению 10%, ввоз машин по "параллельному" каналу следует ужесточить, а 32% респондентов затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос о причинах поддержки "параллельного" канала поставок машин в Россию (можно было давать более одного варианта ответа), 55% отметили, что каждый имеет право выбора транспортного средства. По мнению 37% только так можно теперь купить качественные европейские, японские и корейские автомобили. 33% указали, что это единственный канал поступления в страну ушедших марок, в том числе премиальных авто (13%). 29% считают, что параллельный импорт способствует конкуренции за покупателя, а это всегда идет на пользу рынку.

34% жителей округа хотели бы наладить и расширить по параллельному импорту прежде всего поставки японских автомобилей. 29% считают предпочтительным ввоз по "параллельному" каналу корейских машин. 27% отдают предпочтение европейским, а 4% — американским маркам (среди 18-25-летних автолюбителей 9%).

Из тех, кто высказался против поддержки параллельного импорта (можно было давать более одного варианта ответа), 41% посоветовали развивать отечественный автопром, а не закупать иномарки за границей (чаще других так отвечали автолюбители старше 56 лет — 48%). 24% не считают этот канал важным, так как по нему в основном привозят премиальные авто, а масс-маркет, нужный большинству населения, идет по официальным каналам. По мнению каждого пятого, параллельный импорт за 2023 так и не смог удовлетворить текущий спрос, значит, не особо и нужен. Еще 15% вполне удовлетворены текущим официальным ассортиментом. А 8% полагают, что доля параллельного импорта мала и продолжает снижаться, что говорит о его невостребованности.

*Опрос проведен среди 1457 респондентов, владеющих авто или планирующих покупку в ближайший год, в возрасте 18-65 лет, во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.