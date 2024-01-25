"Т Плюс" провела встречу со студентами Сызранского политехнического колледжа

Студенты Сызранского политехнического колледжа (СПК) встретились с руководителями "Т Плюс". Мероприятие прошло накануне Дня студента в рамках проекта Центра содействия трудоустройства выпускников "Встреча с работодателем".

Энергетики рассказали о карьерных возможностях "Т Плюс", мерах поддержки молодых специалистов. Также студенты узнали об образовательных проектах, реализуемых "Т Плюс" и Самарским государственным техническим университетом, в числе которых "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании), "Оплачиваемая производственная практика" и другие.

"Энергокомпания работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, в том числе и с СПК. Многие ребята проходят практику на предприятиях "Т Плюс", мы сопровождаем студентов, взаимодействуем с ними и при открытии вакансий приглашаем на работу", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

"Т Плюс" является одним из крупнейших работодателей страны. Ежегодно на предприятия энергокомпании в Самарской области приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. Узнать о вакансиях и дополнительных возможностях для студентов и молодых специалистов в Самарском филиале "Т Плюс" можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс).