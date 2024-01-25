"Т Плюс" провела встречу со студентами Сызранского политехнического колледжа

Студенты Сызранского политехнического колледжа (СПК) встретились с руководителями "Т Плюс". Мероприятие прошло накануне Дня студента в рамках проекта Центра содействия трудоустройства выпускников "Встреча с работодателем".
Энергетики рассказали о карьерных возможностях "Т Плюс", мерах поддержки молодых специалистов. Также студенты узнали об образовательных проектах, реализуемых "Т Плюс" и Самарским государственным техническим университетом, в числе которых "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании), "Оплачиваемая производственная практика" и другие.
"Энергокомпания работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, в том числе и с СПК. Многие ребята проходят практику на предприятиях "Т Плюс", мы сопровождаем студентов, взаимодействуем с ними и при открытии вакансий приглашаем на работу", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
"Т Плюс" является одним из крупнейших работодателей страны. Ежегодно на предприятия энергокомпании в Самарской области приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. Узнать о вакансиях и дополнительных возможностях для студентов и молодых специалистов в Самарском филиале "Т Плюс" можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.