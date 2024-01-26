Пожар в центре Самары привел к гибели человека

В пятницу, 26 ноября, в Самаре произошел пожар с трагическими последствиями. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Около 12:00 загорелись вещи в квартире на ул. Венцека, 74. Огонь распространился на 20 кв. м. Силами 35 человек его ликвидировали в 12:37.

В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Кроме того, пятерых человек огнеборцы спасли при помощи автолестницы. Еще 15 человек были эвакуированы.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. Также ведомство будет контролировать доследственную проверку.