Подросток погиб на пожаре в Самарской области

В субботу, 27 января, в Богатовском районе Самарской области погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В пос. Алексеевка произошел пожар, в результате которого погиб 16-летний парень. Предположительно, причиной возгорания могла стать неисправность проводки электрообогревателя.

В связи с этим начата доследственная проверка. Также проверку начала и прокуратура.