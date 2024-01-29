Тольяттинец выиграл на соревнованиях по каратэ "Невский факел"

С 28 по 29 января в Санкт-Петербурге проходят Всероссийские соревнования по каратэ "Невский факел", посвященные Дню полного снятия блокады Ленинграда. Турнир проводят в 35-й раз.
Спортсмен тольяттинской СШОР 8 "Союз" Матвей Туминов завоевал золото среди юношей 12-13 лет в весовой категории 55+. Тренер — Элгун Исмаилов, сообщает Спорт Тольятти.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?