В 2023 году продажи ипотеки ВТБ в Самарской области превысили 22 млрд рублей

ВТБ в Самарской области установил новый рекорд в сфере ипотечного кредитования: в 2023 году более 6,1 тысячи жителей региона получили жилищный кредит в ВТБ на общую сумму 22,2 млрд рублей. Объем ипотечных выдач почти в два раза превышает результат 2022 года и на 40% итоги лучшего для банковского сектора 2021 года. Основным спросом самарцев пользовались квартиры на вторичном рынке — на них пришлось 57% всех выдач.

Средний чек одной ипотечной сделки в декабре составил около 4 млн рублей, что на 10% выше аналогичного показателя января прошлого года. Средний срок, на который клиенты оформляли кредит, достиг 25,8 лет, за год увеличившись на три месяца.

Основным драйвером продаж в прошлом году стали льготные программы, доля которых по итогам 2023 года составила 43%. Наиболее востребованной в прошлом году оказалась "семейная ипотека" — более 1,1 тыс. жителей региона отдали предпочтение этой госпрограмме, оформив ипотечных кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей. Второй по популярности стала "Ипотека с господдержкой-2020". К концу года активизировались выдачи и по ИТ-ипотеке — объем выдач в рамках данной госпрограммы в ВТБ на конец года превысило 1,1 млрд рублей.

В разрезе Приволжского федерального округа в топ-3 регионов по годовому объему продаж жилищных кредитов вошли Республики Татарстан (71,6 млрд рублей) и Башкортостан (23,4 млрд рублей), а также Самарская область (22,2 млрд рублей).

"В прошлом году ипотечный рынок развивался нетипичным образом: в традиционные месяцы затишья мы наблюдали максимальную активность заемщиков, и наоборот — в обычно высокий сезон фиксировали снижение продаж. Пиковые продажи жилищных кредитов в Самарской области мы зафиксировали в третьем квартале — в августе и сентябре, тогда как в четвертом квартале напротив мы почувствовали "охлаждение спроса". Во многом такая динамика объясняется ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка, направленным на сдерживание сегмента. Очевидно, что в наступившем году спрос на ипотеку продолжит сокращаться, а интерес потребителей сместится в сторону вторичного жилья и в сегмент ИЖС", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.