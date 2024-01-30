Новикомбанк повысил финграмотность уральских промышленников

Эксперт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, провел уроки финансовой грамотности для сотрудников крупнейших промышленных предприятий Свердловской области. Слушателями обучающих семинаров стали более 1000 человек.

Запрос на проведение уроков программы "Финансовая грамотность" поступил от руководства промышленных предприятий. Обучение организовали для сотрудников НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, Производственного объединения "Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова" и Уральского приборостроительного завода". При этом "Уралвагонзавод" обратился в Новикомбанк с просьбой провести семинар повторно, что говорит о востребованности и актуальности программы.

На встречах эксперт Новикомбанка осветил самые актуальные темы в сфере управления собственными финансами и ответил на вопросы аудитории. Слушатели особо интересовались возможностями для инвестиций и доходностью по вкладам, которые предлагает банк своим клиентам. Также спикер рассказал о новых мошеннических схемах и способах защиты средств с банковского счета от кражи.

"Для нас важно, что сами работники предприятий ОПК обращаются к нам с просьбами о повторном проведении уроков. Обучение проходит в очном формате, что позволяет не только поделиться знаниями, но и получить обратную связь. Иногда вопросы от слушателей ставят в тупик даже создателя курса. И это прекрасно! Вместе с аудиторией мы находим правильные ответы на эти вопросы, тем самым делая атмосферу мероприятия ещё более открытой и дружелюбной", — сказал куратор программы "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин.