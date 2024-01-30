16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера АСВ не смогло оспорить решение о субсидиарной ответственности топ-менеджеров Газбанка на 11,7 млрд

Банки Финансы

Новикомбанк повысил финграмотность уральских промышленников

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, провел уроки финансовой грамотности для сотрудников крупнейших промышленных предприятий Свердловской области. Слушателями обучающих семинаров стали более 1000 человек.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Запрос на проведение уроков программы "Финансовая грамотность" поступил от руководства промышленных предприятий. Обучение организовали для сотрудников НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, Производственного объединения "Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова" и Уральского приборостроительного завода". При этом "Уралвагонзавод" обратился в Новикомбанк с просьбой провести семинар повторно, что говорит о востребованности и актуальности программы.

На встречах эксперт Новикомбанка осветил самые актуальные темы в сфере управления собственными финансами и ответил на вопросы аудитории. Слушатели особо интересовались возможностями для инвестиций и доходностью по вкладам, которые предлагает банк своим клиентам. Также спикер рассказал о новых мошеннических схемах и способах защиты средств с банковского счета от кражи.

"Для нас важно, что сами работники предприятий ОПК обращаются к нам с просьбами о повторном проведении уроков. Обучение проходит в очном формате, что позволяет не только поделиться знаниями, но и получить обратную связь. Иногда вопросы от слушателей ставят в тупик даже создателя курса. И это прекрасно! Вместе с аудиторией мы находим правильные ответы на эти вопросы, тем самым делая атмосферу мероприятия ещё более открытой и дружелюбной", — сказал куратор программы "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4