Из-за возгорания в подвале в центре Самары эвакуировали 40 человек

Во вторник, 30 января, в 15:32 пожарным сообщили о задымлении в административном здании на ул. Некрасовской, 62 в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В тушении огня участвовали 56 человек. На цокольном этаже здания тлела деревянная балка. Пожар локализовали в 16:18 на площади 1 кв. м.

Пострадавших нет. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.