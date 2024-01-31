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Кино Культура

Три самарских актера приняли участие в новом сериале на ТНТ

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 февраля в 21:00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала производства Good Story Media — "Бедные смеются, богатые плачут", мелодрамы о жизни обитателей особняка на Рублевке — его хозяев и многочисленной прислуги. В сериале приняли участие целых три актера из Самарской области.

Восходящая звезда театра и кино Андрей Гальченко родился в Самаре в семье заслуженного артиста России, известного актера Самарского театра драмы Владимира Гальченко. Андрей с раннего детства определился с профессией.

Молодая актриса Алина Дулова родилась в городе Сызрань, Самарской области. В 2022 г. окончила Театральный институт им. Щукина (курс В. П. Николаенко). Это её дебютный проект.

Также в сериале снялась актриса Светлана Саягова, родом из города Жигулевск. В 1999 г. окончила Волжский Университет им. В. Н. Татищева, актерского мастерства, педагог — Дроздов Г. Б. Работает в Тольяттинском муниципальном театре драмы "Колесо". На её счету больше 30 проектов, в том числе такие как: "Два холма", "Неличная жизнь", "Инсомния", "Контакт".

"Бедные смеются, богатые плачут" — это история о социальной разобщенности, жизненных проблемах представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или наоборот их полное отсутствие. Все образы героев собирательные, но все они максимально точны и правдивы, а часть историй взята из происходящего "здесь и сейчас".

 


 

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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