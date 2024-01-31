Три самарских актера приняли участие в новом сериале на ТНТ

12 февраля в 21:00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала производства Good Story Media — "Бедные смеются, богатые плачут", мелодрамы о жизни обитателей особняка на Рублевке — его хозяев и многочисленной прислуги. В сериале приняли участие целых три актера из Самарской области.

Восходящая звезда театра и кино Андрей Гальченко родился в Самаре в семье заслуженного артиста России, известного актера Самарского театра драмы Владимира Гальченко. Андрей с раннего детства определился с профессией.

Молодая актриса Алина Дулова родилась в городе Сызрань, Самарской области. В 2022 г. окончила Театральный институт им. Щукина (курс В. П. Николаенко). Это её дебютный проект.

Также в сериале снялась актриса Светлана Саягова, родом из города Жигулевск. В 1999 г. окончила Волжский Университет им. В. Н. Татищева, актерского мастерства, педагог — Дроздов Г. Б. Работает в Тольяттинском муниципальном театре драмы "Колесо". На её счету больше 30 проектов, в том числе такие как: "Два холма", "Неличная жизнь", "Инсомния", "Контакт".



