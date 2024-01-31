В Самаре проведут дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи

В преддверии Всемирного дня борьбы с раком 2 и 3 февраля в специализированных центрах жители Самарской области смогут пройти маммографию. Для участия в профилактических мероприятиях необходима предварительная запись по телефону центров.
Ежегодно в Самарской области выявляют около 2 тыс. случаев рака молочной железы. Одним из методов диагностики новообразований молочной железы является маммография.
Маммографическое исследование проводится женщинам старше 40 лет. Особое внимание стоит уделить тем, у кого в семейном анамнезе был рак молочной железы.
Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.
Мероприятия пройдут во всех 10 центрах амбулаторной онкологической помощи.
2 февраля:
Сызранская городская и районная больница (Сызрань, ул. Солнечная, 11) 9:00 — 12:00, 8(8464) 35-07-83;
Чапаевская центральная городская больница (Чапаевск, ул. Медицинская, 3а) 8:00 — 14:00, 8(846) 212-93-90;
Тольяттинская городская поликлиника № 4 (Тольятти, ул. Матросова, 19) 8:00 — 14:00, 8(8482) 63-00-54;
Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3 (Тольятти, б-р Татищева, 24) 8:00 — 18:00, 8(8482) 58-13-17;
Самарская городская больница № 4 (Самара, ул. Челюскинцев, 1) 8:00 — 14:00, 8(987)944-70-02;
Самарская городская больница № 5 (Самара, ул. Республиканская, 56) 8:00 — 20:00, 8(846)958-97-87;
Самарская городская больница № 7 (пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17) 8:00 — 15:00, 8(846)975-36-95;
Самарская городская больница № 8 (Самара, ул. Нагорная, 88/ ул. Ново-Вокзальная, 55) 8:00 — 14:00, 8(846)933-96-96;
3 февраля:
Самарская городская больница № 6 (Самара, ул. Советской армии, 56) 9:00 — 14:00, 8(846)207-42-00;
Самарская городская больница № 10 (Самара, ул. Бакинская, 27а) 9:00 — 15:00, 8(846)330-07-25.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.