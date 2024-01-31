В Самаре проведут дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи

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В преддверии Всемирного дня борьбы с раком 2 и 3 февраля в специализированных центрах жители Самарской области смогут пройти маммографию. Для участия в профилактических мероприятиях необходима предварительная запись по телефону центров.