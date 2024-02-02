97 автобусов на ремонте: на "СамараАвтоГаз" привезли слесарей из Подмосковья

В ремонтной зоне основного автобусного перевозчика Самары - "СамараАвтоГаза" - вдвое увеличили количество слесарей, сообщает мэрия.

На утро 1 февраля в ремонте находилось 97 единиц транспорта. По словам представителей предприятия, в январе перебои с транспортом возникли в период неустойчивых погодных условий. Возникали поломки, связанные в основном с электропроводкой, двигателями, повреждением кабелей, неисправностью тормозной системы.

Возникли и проблемы с поставкой импортных запчастей. В ближайшие дни прибудут китайские детали, заказанные в декабре, и ремонт ускорится, обещают в "СамараАвтоГазе".

Также на предприятие направили дополнительный состав слесарей, которые с сегодняшнего утра приступили к работам. Созданы три бригады, чтобы работы выполнялись непрерывно, круглосуточно. В общей сложности сейчас количество слесарей увеличено до 29 человек. В Самару даже командировали специалистов из Ярославля и Московской области.

Через 5-7 дней отремонтировать и выпустить на линию планируется еще 38 автобусов.

"Транспортное предприятие усилило работу, чтобы увеличить выпуск подвижного состава на линию. В частности, удалось добиться, чтобы перевозчик на 100% выпускал транспортные средства, водителей, кондукторов по самым востребованным маршрутам, включая те, что ведут к предприятиям оборонно-промышленного комплекса", — сообщил заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.