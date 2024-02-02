97 автобусов на ремонте: на "СамараАвтоГаз" привезли слесарей из Подмосковья

В ремонтной зоне основного автобусного перевозчика Самары - "СамараАвтоГаза" - вдвое увеличили количество слесарей, сообщает мэрия.
На утро 1 февраля в ремонте находилось 97 единиц транспорта. По словам представителей предприятия, в январе перебои с транспортом возникли в период неустойчивых погодных условий. Возникали поломки, связанные в основном с электропроводкой, двигателями, повреждением кабелей, неисправностью тормозной системы.
Возникли и проблемы с поставкой импортных запчастей. В ближайшие дни прибудут китайские детали, заказанные в декабре, и ремонт ускорится, обещают в "СамараАвтоГазе".
Также на предприятие направили дополнительный состав слесарей, которые с сегодняшнего утра приступили к работам. Созданы три бригады, чтобы работы выполнялись непрерывно, круглосуточно. В общей сложности сейчас количество слесарей увеличено до 29 человек. В Самару даже командировали специалистов из Ярославля и Московской области.
Через 5-7 дней отремонтировать и выпустить на линию планируется еще 38 автобусов.
"Транспортное предприятие усилило работу, чтобы увеличить выпуск подвижного состава на линию. В частности, удалось добиться, чтобы перевозчик на 100% выпускал транспортные средства, водителей, кондукторов по самым востребованным маршрутам, включая те, что ведут к предприятиям оборонно-промышленного комплекса", — сообщил заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.