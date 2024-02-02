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В Тольятти начался чемпионат России по парусному спорту

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 февраля, в Тольятти стартовал чемпионат России по зимним видам парусного спорта "Жигулевское море". На покрытую льдом акваторию Куйбышевского водохранилища у набережной Автозаводского района вышли побороться за звание сильнейших около шестидесяти райдеров из более чем десяти регионов России. Соревнования проводятся в дисциплине сноукайтинг — курс-рейс (короткие гонки).

По прогнозу погоды, все дни чемпионата вплоть до 4 февраля будет дуть стабильный ветер, который поможет спортсменам показать высокие результаты. Гонки проходят ежедневно с 11 часов утра до наступления сумерек — не менее пяти заездов в день.

Среди участников чемпионата России представители разных поколений — спортсмены от 14 до 74 лет.

3 и 4 февраля к спортсменам-профессионалам на льду Жигулевского моря присоединятся любители. Соревнования среди них пройдут в дисциплинах сноукайтинг-лыжи, сноукайтинг-доска, зимний виндсерфинг и сноувинг-лыжи, сообщает региональный минспорт. 

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