Учащиеся технического лицея Самары узнали о профессии энергетика на лекции от "Т Плюс"

Заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов провел профориентационную лекцию для учащихся технического лицея имени С. П. Королева.
На встрече Дмитрий Александрович рассказал о значительном вкладе энергетиков в комфорт и уют горожан. Ребят впечатлили не только внушительные масштабы производства на современных теплоэлектроцентралях, но и множество уникальных технологий, используемых самарскими специалистами: робот-диагност, отыскивающий дефекты внутри тепловых сетей; солнечные панели, обеспечивающие потребности в электричестве насосного оборудования; узлы учета, позволяющие дистанционно контролировать параметры теплоснабжения потребителей.
Кроме того, лицеисты узнали о многочисленных образовательных проектах, реализуемых энергетиками совместно с учебными заведениями Самарской области. В частности, учащиеся старших классов уже этим летом могут ближе познакомиться с отраслью в рамках программы "Моя первая зарплата с "Т Плюс" или стать слушателями "Школы молодого энергетика", которая включает в себя лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями Самарского государственного технического университета.
"Когда в наших квартирах горячие батареи, есть свет и горячая вода, мало кто вспоминает о труде тысяч высококвалифицированных специалистов на ТЭЦ и в тепловых сетях. Подобные лекции важны для осознания молодежью значимости профессии энергетика. Уверен, этот рассказ поможет выпускникам определиться с выбором дальнейшего места обучения", — отметил заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.