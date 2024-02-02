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Образование Общество

Учащиеся технического лицея Самары узнали о профессии энергетика на лекции от "Т Плюс"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов провел профориентационную лекцию для учащихся технического лицея имени С. П. Королева.

На встрече Дмитрий Александрович рассказал о значительном вкладе энергетиков в комфорт и уют горожан. Ребят впечатлили не только внушительные масштабы производства на современных теплоэлектроцентралях, но и множество уникальных технологий, используемых самарскими специалистами: робот-диагност, отыскивающий дефекты внутри тепловых сетей; солнечные панели, обеспечивающие потребности в электричестве насосного оборудования; узлы учета, позволяющие дистанционно контролировать параметры теплоснабжения потребителей.

Кроме того, лицеисты узнали о многочисленных образовательных проектах, реализуемых энергетиками совместно с учебными заведениями Самарской области. В частности, учащиеся старших классов уже этим летом могут ближе познакомиться с отраслью в рамках программы "Моя первая зарплата с "Т Плюс" или стать слушателями "Школы молодого энергетика", которая включает в себя лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями Самарского государственного технического университета.

"Когда в наших квартирах горячие батареи, есть свет и горячая вода, мало кто вспоминает о труде тысяч высококвалифицированных специалистов на ТЭЦ и в тепловых сетях. Подобные лекции важны для осознания молодежью значимости профессии энергетика. Уверен, этот рассказ поможет выпускникам определиться с выбором дальнейшего места обучения", — отметил заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Гид потребителя

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