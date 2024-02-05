Самарский университет им. Королева разработал для школьников спецкурс по ракетостроению и космическому программированию

За два месяца обучения юные конструкторы и программисты сконструируют и запустят в небо мини-ракеты.
Самарский университет им. Королева разработал для школьников образовательный спецкурс по ракетостроению и космическому программированию. Пилотная образовательная программа, рассчитанная на учащихся 7-11 классов, будет запущена в университете уже в этом месяце и завершится в апреле. Записаться на эту программу может любой самарский школьник, желающий получить теоретические знания и практические навыки в сфере программирования и конструирования ракет.
В ходе обучения юные конструкторы и программисты, разбившись на команды, под руководством наставников спроектируют, построят и запустят в небо действующие модели ракет, оснащенные необходимой электронной начинкой — приборами, датчиками и т. д. Спецкурс "Программирование и ракеты" поможет школьникам соориентироваться в выборе будущей профессии и получить дополнительные знания для дальнейшего поступления в вуз.
"Наш университет впервые организует такое двухмесячное тематическое обучение школьников. Данная образовательная программа — это не просто обучающие курсы, это настоящее путешествие в мир науки и техники, где каждый сможет прикоснуться к трем ключевым профессиям современности: инженера, программиста и электронщика. Мы поможем школьникам определиться с карьерной траекторией и открыть в себе новые таланты, а также научиться работать в команде", — отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева.
Занятия будут проходить на базе лабораторий университета, по полтора часа дважды в неделю. Возраст участников — от 12 лет. Обучать ребят будут студенты старших курсов и аспиранты. Для проведения занятий в университете был разработан электронный конструктор RaCEboard ("Рейсборд"). Изготовлено уже более 80 комплектов этого конструктора.
"RaCEboard представляет собой набор готовых электронных плат с разъемами, своего рода электронный "лего". Из этих плат можно легко и быстро собирать — как бургер или бутерброд — различные компоненты необходимого бортового оборудования. Например, на плате телеметрии уже есть собранные модули радиопередатчика и спутниковой навигации с соответствующими антеннами. Есть плата микроконтроллера, в который юные программисты будут "заливать" написанные ими варианты программ. Готовая плата питания отвечает за каналы управления сервоприводами и двигателем постоянного тока, а на плате датчиков разместились барометр, акселерометр, гироскоп, магнетометр, линия мультиплексора и выходы различных цифровых интерфейсов. С помощью плат этого конструктора можно собрать электронный "мозг" вашего устройства, будь то модель лунного ровера или робот-манипулятор, действующая модель ракеты или самолета. Это платы со множеством датчиков, отслеживающие состояние вашего устройства и реализующие алгоритм, который вы сами запрограммировали", — рассказал Антон Полтораднев, разработчик курса "Программирование и ракеты" и конструктора RaCEboard, сотрудник Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева.
RaCEboard позволяет получать данные о местонахождении устройства, определять высоту относительно уровня моря и ориентацию в пространстве, управлять двумя сервоприводами и двигателем постоянного тока, передавать данные по радиоканалу на частоте 433 МГц на расстояние до 5 км, работать с различными внешними устройствами и датчиками. Также заложена возможность использования Wi-Fi и Bluetooth.
Кроме наличия специализированного учебного оборудования в числе несомненных плюсов данной образовательной программы — высокий уровень компетенций Самарского университета им. Королева в аэрокосмической сфере. Кроме того, по итогам спецкурса школьники смогут принять участие в чемпионате "Воздушно-инженерная школа" — это совместный проект Роскосмоса и МГУ имени М. В. Ломоносова. Самарский университет им. Королева выступает соорганизатором регионального этапа чемпионата. А также заявиться в проекты, которые реализует Центр экспериментов в космосе Самарского университета им. Королева.
"Сейчас во многих школах организуются инженерные классы, создаются кружки по робототехнике, однако существует определенная проблема с подбором квалифицированных педагогических кадров соответствующих специальностей. Наш университет обладает всеми необходимыми компетенциями для проведения обучения на самом высоком уровне, — подчеркнул Иван Зубрилин, директор Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева. — Участники нашего образовательного курса смогут попробовать себя в роли инженеров — они научатся работать в программах для 3D-моделирования, будут разрабатывать и читать чертежи, работать с 3D-принтером и ручными инструментами. В роли электронщиков они изучат устройство различных датчиков, компонентов и микроконтроллеров. В качестве программистов школьники будут программировать микроконтроллеры и проверять, как срабатывает написанный ими код, будут искать и исправлять ошибки — как настоящие программисты. По результатам обучения ребята в командах разработают, построят и запрограммируют свои ракеты и смогут испытать их на практике — запустив в небо".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.