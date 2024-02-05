16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские ученые научили нейросеть видеть "невидимое" со скоростью света В Самаре проведут дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи Приволжский федеральный округ поучаствовал в акции "Достижения России" "Партийный десант" оценил работу одной из самых больших школ Самарской области и России Очередное распределение мест в детсады Самары пройдет 26 января

Образование Общество

Школа молодого энергетика принимает заявки на участие в весеннем интенсиве

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) приглашают учащихся старших классов к участию в образовательном проекте "Школа молодого энергетика". Данная совместная инициатива энергокомпании и профильного вуза призвана помочь абитуриентам определиться с будущей сферой деятельности.

В 2024 году Школа пройдет в формате интенсива в дни весенних каникул, с 25 по 30 марта. В эти дни ребята смогут не только стать слушателями лекций от преподавателей СамГТУ и поработать над собственным техническим проектом, но и посетить с экскурсией действующую электростанцию "Т Плюс". В рамках интенсива пройдут занятия в нескольких блоках: образовательном, проектном, научном, развлекательном и спортивном.

"Школа молодого энергетика знакомит старшеклассников с профессией энергетика, дает представление о ее важности для жизни горожан и экономики страны. После прохождения интенсива ребята получат знания, которые впоследствии помогут им успешно продолжить свое обучение профессии", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

"Данный проект дает возможность слушателям активно погрузиться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета и познакомиться с одной из самых стратегически важных отраслей экономики России — теплоэнергетикой. Практика показывает высокую эффективность работы Школы молодого энергетика: абитуриенты, окончившие ее, не только без проблем поступают в университет, но и успешно трудоустраиваются по своей будущей специальности в крупнейшие российские и международные компании", — рассказал куратор Школы молодого энергетика, заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Василий Ткачев.

Записаться в Школу молодого энергетика можно по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru, а также зарегистрировавшись по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3