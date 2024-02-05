Школа молодого энергетика принимает заявки на участие в весеннем интенсиве

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) приглашают учащихся старших классов к участию в образовательном проекте "Школа молодого энергетика". Данная совместная инициатива энергокомпании и профильного вуза призвана помочь абитуриентам определиться с будущей сферой деятельности.

В 2024 году Школа пройдет в формате интенсива в дни весенних каникул, с 25 по 30 марта. В эти дни ребята смогут не только стать слушателями лекций от преподавателей СамГТУ и поработать над собственным техническим проектом, но и посетить с экскурсией действующую электростанцию "Т Плюс". В рамках интенсива пройдут занятия в нескольких блоках: образовательном, проектном, научном, развлекательном и спортивном.

"Школа молодого энергетика знакомит старшеклассников с профессией энергетика, дает представление о ее важности для жизни горожан и экономики страны. После прохождения интенсива ребята получат знания, которые впоследствии помогут им успешно продолжить свое обучение профессии", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

"Данный проект дает возможность слушателям активно погрузиться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета и познакомиться с одной из самых стратегически важных отраслей экономики России — теплоэнергетикой. Практика показывает высокую эффективность работы Школы молодого энергетика: абитуриенты, окончившие ее, не только без проблем поступают в университет, но и успешно трудоустраиваются по своей будущей специальности в крупнейшие российские и международные компании", — рассказал куратор Школы молодого энергетика, заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Василий Ткачев.

Записаться в Школу молодого энергетика можно по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru, а также зарегистрировавшись по ссылке.