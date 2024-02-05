Школа молодого энергетика принимает заявки на участие в весеннем интенсиве

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) приглашают учащихся старших классов к участию в образовательном проекте "Школа молодого энергетика". Данная совместная инициатива энергокомпании и профильного вуза призвана помочь абитуриентам определиться с будущей сферой деятельности.
В 2024 году Школа пройдет в формате интенсива в дни весенних каникул, с 25 по 30 марта. В эти дни ребята смогут не только стать слушателями лекций от преподавателей СамГТУ и поработать над собственным техническим проектом, но и посетить с экскурсией действующую электростанцию "Т Плюс". В рамках интенсива пройдут занятия в нескольких блоках: образовательном, проектном, научном, развлекательном и спортивном.
"Школа молодого энергетика знакомит старшеклассников с профессией энергетика, дает представление о ее важности для жизни горожан и экономики страны. После прохождения интенсива ребята получат знания, которые впоследствии помогут им успешно продолжить свое обучение профессии", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
"Данный проект дает возможность слушателям активно погрузиться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета и познакомиться с одной из самых стратегически важных отраслей экономики России — теплоэнергетикой. Практика показывает высокую эффективность работы Школы молодого энергетика: абитуриенты, окончившие ее, не только без проблем поступают в университет, но и успешно трудоустраиваются по своей будущей специальности в крупнейшие российские и международные компании", — рассказал куратор Школы молодого энергетика, заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Василий Ткачев.
Записаться в Школу молодого энергетика можно по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru, а также зарегистрировавшись по ссылке.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.