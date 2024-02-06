Обновленные результаты чемпионата страны по мотогонкам на льду: Динар Валеев продолжает борьбу за чемпионский титул

В Вятских Полянах завершился пятый этап личного чемпионата страны по мотогонкам на льду. И по его итогам в общем зачете сменился лидер, на первое место вышел уфимец Никита Богданов, на один балл опережающий представителя Тольятти Динара Валеева.

Безусловно, все решится на заключительном этапе соревнований, которые пройдет в подмосковном Красногорске 17 и 18 февраля.

А пока в чемпионской гонке тольяттинские парни занимают следующие позиции: Динар Валеев — второй (134 очка), Никита Толокнов — шестой (80), Игорь Кононов — седьмой (72), Игорь Сайдуллин — 15-й (23), Иван Хужин — 17-й (13).