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Экстремальный спорт Спорт

Обновленные результаты чемпионата страны по мотогонкам на льду: Динар Валеев продолжает борьбу за чемпионский титул

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Вятских Полянах завершился пятый этап личного чемпионата страны по мотогонкам на льду. И по его итогам в общем зачете сменился лидер, на первое место вышел уфимец Никита Богданов, на один балл опережающий представителя Тольятти Динара Валеева.

Безусловно, все решится на заключительном этапе соревнований, которые пройдет в подмосковном Красногорске 17 и 18 февраля. 

А пока в чемпионской гонке тольяттинские парни занимают следующие позиции: Динар Валеев — второй (134 очка), Никита Толокнов — шестой (80), Игорь Кононов — седьмой (72), Игорь Сайдуллин — 15-й (23), Иван Хужин — 17-й (13).

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