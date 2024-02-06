Самарские спортсмены заняли 10 призовых мест на всероссийских соревнованиях "Кубок Сатори"

В МТЛ Арене прошли всероссийские соревнования "Кубок Сатори" по киокусинкай с участием 650 спортсменов из 25 регионов РФ. Представители Самарской области завоевали 10 призовых мест, передает пресс-служба регионального минспорта.

В дисциплине ката в финале среди юношей 16-17 лет сошлись два представителя нашего региона. Андрей Фадеев выиграл, серебро у Дмитрия Липатова. Среди взрослых 2-е место занял Александр Мишин.

В кумитэ Александра Проничева выиграла соревнования среди девочек 10-11 лет (45 кг), Анна Макарова стала победительницей среди 14-15-летних девушек (45 кг).

Бронзовыми призерами стали: Анастасия Кузнецова (12-13 лет, свыше 55 кг), Вероника Юсова (16-17 лет, свыше 60 кг), Максим Панкратов (10-11 лет, свыше 55 кг), Илья Кудряшов (14-15 лет, 45 кг) и Андрей Фадеев (16-17 лет, 60 кг).

В командном зачете лучший результат показала сборная Ульяновской области, на втором месте — команда Санкт-Петербурга, на третьем — команда Московской области.