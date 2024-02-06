16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские спортсмены заняли 10 призовых мест на всероссийских соревнованиях "Кубок Сатори" Тольяттинец выиграл на соревнованиях по каратэ "Невский факел" В Самаре прошел Кубок России по боксу В Самаре пройдет Кубок России по боксу В Самаре прошел "Бокс на Волге" между командами России и Кубы

Единоборства Спорт

Самарские спортсмены заняли 10 призовых мест на всероссийских соревнованиях "Кубок Сатори"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В МТЛ Арене прошли всероссийские соревнования "Кубок Сатори" по киокусинкай с участием 650 спортсменов из 25 регионов РФ. Представители Самарской области завоевали 10 призовых мест, передает пресс-служба регионального минспорта.

В дисциплине ката в финале среди юношей 16-17 лет сошлись два представителя нашего региона. Андрей Фадеев выиграл, серебро у Дмитрия Липатова. Среди взрослых 2-е место занял Александр Мишин.

В кумитэ Александра Проничева выиграла соревнования среди девочек 10-11 лет (45 кг), Анна Макарова стала победительницей среди 14-15-летних девушек (45 кг).

Бронзовыми призерами стали: Анастасия Кузнецова (12-13 лет, свыше 55 кг), Вероника Юсова (16-17 лет, свыше 60 кг), Максим Панкратов (10-11 лет, свыше 55 кг), Илья Кудряшов (14-15 лет, 45 кг) и Андрей Фадеев (16-17 лет, 60 кг).

В командном зачете лучший результат показала сборная Ульяновской области, на втором месте — команда Санкт-Петербурга, на третьем — команда Московской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3