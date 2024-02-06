Резидент "Жигулевской долины" развивает с господдержкой технологии 3D-печати

Резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО "Прототип" развивает производство отечественных 3D-принтеров, пройдя путь от небольшой студии, работающей на зарубежном оборудовании, до заметного производителя востребованного отечественного оборудования. Сейчас компания реализует проект по созданию большого 3D-принтера с инновационным экструдером, который не только непрерывно перерабатывает полимерное сырье, но и фильтрует его.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области успешно работают специальные инвестиционные площадки, действует специальный перечень инструментов поддержки. В 2023 г. Самарская область заняла пятое место по развитию социально-экономических условий инновационной деятельности и четвертое место по уровню качества инновационной политики в рейтинге, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Компания "Прототип" была создана в 2012 г. как студия 3D-печати. Импортные принтеры не оправдали ожиданий основателей компании: регулярно возникали поломки, требующие закупки новых дорогих комплектующих. В 2016 г. к команде присоединился Дмитрий Тюшевский. Он предложил разработать собственный принтер, с оригинальной конструкцией и прошивкой.

В результате рынку представили простой в управлении 3D-принтер производства тольяттинских инженеров. Он выдерживал 20-часовую рабочую смену и был непривередлив к материалу печати — справлялся с разнообразными композитными конструкционными материалами. На предприятии организовали полный цикл работ: от индивидуальной разработки макета до печати готовой серии.

В 2022 г. компания стала резидентом технопарка "Жигулевская долина" и разместила здесь свой офис. Новый проект компании успешно прошел экспертный совет и получил возможность пользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами региональной поддержки высокотехнологичного бизнеса.

"Главная задача команды технопарка — помогать стартапам расти и становиться уверенными в себе производителями качественных продуктов и передовых технологий, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — По итогам 2022 года "Жигулевская долина" признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях".

В статусе резидента "Прототип" начал сотрудничество с Региональным центром инжиниринга (РЦИ), который базируется в "Жигулевской долине" и оказывает поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.

Технопарк и областное минэкономразвития активно продвигают проекты резидента на крупных профильных выставках, оказывают информационную поддержку в региональных и всероссийских СМИ. Компания "Прототип" также принимала участие в региональном форуме "Мой бизнес" и специализированной конференции "Внедрение аддитивных технологий в производственные процессы современного предприятия", где представила свои разработки гостям и участникам события.

В "Жигулевской долине" резиденту помогают с привлечением финансирования: поиском инвесторов, подбором региональных и федеральных мер поддержки, оформлением заявок на участие в грантовых программах. "У нас есть несколько направлений, которые по своей тематике подходят для участия в грантовых конкурсах. С подобными запросами мы сейчас обращаемся к технопарку", — отмечает Дмитрий Тюшевский.

"Жигулевская долина" организует встречи с представителями бизнеса, помогает резидентам налаживать деловое взаимодействие, кооперироваться для создания совместных проектов. Это повышает узнаваемость бренда, способствует расширению возможностей компании.

Сегодня в штате ООО "Прототип" работает 15 сотрудников. Машинный парк компании состоит из 100 FDM-принтеров, использующих технологию послойного наплавления, и фотополимерных принтеров. В 2022 г. компания расширила диапазон своих возможностей и открыла литьевое производство из полимеров, которое сейчас очень востребовано. Поставщиком материалов также выступает российский бренд из Томска.

"Прототип" оказывает услуги по 3D-печати, промышленному прототипированию, макетированию, разработке математической модели, литью пластмасс и полиуретанов, фрезеровке. Среди заказчиков — производственные предприятия Поволжья, в том числе крупные. Сегодня компания готовится представить новую разработку, в основу которой ляжет более совершенная технология печати.