В Самарской области динамично растет число пользователей Цифровой платформы МСП.РФ

Предприниматели и организации Самарской области активно регистрируются на Цифровой платформе МСП.РФ. В регионе отмечаются наиболее высокие темпы прироста численности пользователей ресурса.
На платформе зарегистрировано более 16 тыс. предпринимателей Самарской области.
Цифровая платформа разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.
В целом по стране за два года работы Цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз, из них в 2023 г. — более 2,9 млн раз. При этом частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%.
"Цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое", — отметил первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.
Для предпринимателей Самарской области также работает единый портал господдержки mybiz63.ru. На нем собраны все действующие меры инструменты, доступные предпринимателям и самозанятым. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе большое внимание уделяется формированию комфортного делового и предпринимательского климата.
"В Самарской области мы создаем для бизнеса все возможности, внедряем все доступные сервисы, которые могут помочь предпринимателям в их развитии. В регионе действуют 11 центров "Мой бизнес", инфраструктура поддержки предпринимателей, действуют инвестиционные площадки и преференциальные налоговые режимы", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В числе основных итогов работы Цифровой платформы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет, в том числе, приоритизировать для пользователя подходящие меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.
"В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время данные профиля более 150 тыс. раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тыс. предпринимателей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
На платформе МСП.РФ бизнесу доступно свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.
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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
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