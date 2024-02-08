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Малый бизнес Экономическая политика

Условия для экспортной деятельности в Самарской области признали одними из лучших в стране

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр поддержки экспорта Самарской области вошел в тройку лидеров страны по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Итоги работы региональных организаций подвел Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая 5–7 февраля проходила в Саранске. В ней приняли участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны.

"Общий объем поддержанного экспорта субъектов МСП в Самарской области по итогам 2023 года составил 5,8 млрд рублей. Это рекордный показатель нашей работы с бизнесом, готовым расширять географию своих поставок и вести активную внешнеэкономическую деятельность. Производители Самарской области выпускают качественную продукцию, которая пользуется большим спросом на рынках дружественных стран, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы благодарны федеральным коллегам за столь высокую оценку работы нашей команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. И приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной одной из лучших в стране!"

Эксперты РЭЦ оценивали работу ЦПЭ по большому количеству показателей: количество субъектов МСП, получивших услуги центра, количество субъектов заключивших экспортные контракты при содействии центра, а также объем поддержанного экспорта. Вместе с Самарской областью в тройку лучших вошли ЦПЭ Смоленской области и Москвы.

В 2023 г. услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 1807 предпринимателей Самарской области. Всего было заключено 84 экспортных контракта. Специалисты ЦПЭ предоставляют бизнесу широкий спектр услуг и сопровождают предпринимателей до непосредственного заключения экспортного контракта.

"При взаимодействии с Центром поддержки экспорта нам стало значительно проще и легче осваивать иностранные рынки. Здесь работают профессионалы, которые знают особенности работы с той или иной страной. В нашей успешной экспансии точно есть их заслуга", — отметила руководитель отдела международных продаж компании "Фитнес-Десерты" Вероника Аввакумова.

Для предпринимателей в Самарской области создаются все необходимые условия: реализуется широкий спектр мер поддержки, работает сеть центров "Мой бизнес", предпринимателям оказывается содействие во всех вопросах, связанных с развитием их проектов. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". По итогам 2023 г. предприниматели и самозанятые получили на площадках центров 30 тысяч услуг. Подробнее узнать о действующих инструментах можно на едином портале mybiz63.ru.

"Все последние годы поддержка бизнеса находится в фокусе нашего особого внимания. Благодаря системной работе по созданию условий для предпринимателей и инвесторов, у нас работает лучший в стране технопарк "Жигулевская долина", одна из самых эффективных в стране особая экономическая зона "Тольятти", более 50 производств запущено на территориях опережающего развития в Тольятти и Чапаевске, 58 компаний развиваются на площадках промышленных и логистических парков", — перечислил глава областного минэкономразвития.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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