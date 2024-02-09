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Общество

В выходные в Самарскую область нагрянут 25-градусные морозы

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды с 9 по 12 февраля. По данным синоптиков, в Самарской области ожидаются морозы и гололедица.

В пятницу днем, 9 февраля, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -9…-11 °С, местами гололедица.

10 числа в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 °C, днем  -8…-13 °C.

В воскресенье, 11 февраля, в Самарской области прогнозируется малооблачная погода без осадков, изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы -20…-25 °C, днем -10…-15 °C, местами гололедица.

В начале рабочей недели морозы сохранятся. 12 числа в губернии ожидается малооблачная погода без осадков, изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -18…-23 °C, днем потеплеет до  -8…-13 °C.

 

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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