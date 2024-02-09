На пожаре в Кинеле погибла женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 9 февраля, в 13:36, поступило сообщение о пожаре на ул. Венцека, 8а в Кинеле. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ЧС и ПБ.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"