Причиной пожара в тольяттинском ресторане "Небо" стало замыкание электропроводки

Следователи назвали предварительную причину пожара в панорамном ресторане "Небо" на Автозаводской набережной - замыкание электропроводки.

Напомним, огонь вспыхнул в субботу, 10 февраля, примерно в 23:00. Ликвидировать открытое горение пожарные смогли лишь ближе к обеду воскресенья, 11 февраля.

Пострадали два человека. Очевидцы огненного ЧП рассказали редакции tvsamara.ru, что жертв могло быть и больше, если бы не отважный молодой человек, разбудивший постояльцев гостиничного комплекса "Жара Beach Resort", к которому относится и загоревшийся ресторан.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое распоряжение дал глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и представить доклад. Расследование уголовного дела будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в региональном СК.

В администрации Тольятти же призвали горожан не спускаться на нижний ярус набережной Автозаводского района. Это нужно в целях их безопасности. Культурно-развлекательная часть фестиваля "Жигулевская миля - 2024" по решению штаба организаторов в воскресенье, 11 февраля, отменена.