Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие во Всероссийских соревнованиях "Лыжня России — 2024". Пожарный службы аварийно-спасательных формирований предприятия Александр Александров стал первым в гонке в городе Тольятти.

Пожарный ТОАЗа занял первое место на дистанции 10 км в категории спортсменов, представляющих различные предприятия города. Начальник централизованной службы ремонта Антон Туголуков пришел на финиш двенадцатым.

Ежегодная массовая лыжная акция прошла одновременно во всех регионах страны в 42 раз. Она собрала более 500 000 любителей спорта от 3 до 90 лет. В этом году был побит рекорд по количеству участников.

В Тольятти к мероприятию присоединилось более 1 300 человек. Соревнования проводились на дистанциях от 1 км до 10 км среди школьников, студентов, профессиональных спортсменов, ветеранов, семейных команд и производственных коллективов.

"Зимние виды спорта пользуются в "Тольяттиазоте" большой популярностью. Сотрудники компании постоянно участвуют в соревнованиях городского, областного и всероссийского уровней. На предприятии созданы необходимые условия для систематических занятий физической культурой: действует спортивный зал, который недавно пополнился новыми многофункциональными тренажерами. Присоединившись к масштабному событию "Лыжня России", спортсмены компании на личном примере продемонстрировали приверженность здоровому образу жизни и значимость спорта в производственной деятельности", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.