На свидание в кино: что предлагает посмотреть в День всех влюбленных кинотеатр "Художественный"

Кинотеатр "Художественный" приглашает всех влюбленных 14 февраля на просмотр романтических фильмов о любви. Свидания в кинотеатре стали хорошей традицией, и в этот особенный день создание романтической атмосферы важно как никогда.
"Лед-3" (6+) — третья часть популярной франшизы, которая традиционно выходит в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных. Фильм рассказывает о сложностях любви и преодолении препятствий. В этой части кинофраншизы зрители будут следить за историей первой влюбленности Нади (Анна Савранская), дочери главного героя первых двух частей Саши Горина (Александр Петров), и молодого московского хоккеиста (Степан Белозеров). Режиссером картины стал Юрий Хмельницкий.
Еще одна премьера в самарском кинотеатре — фильм "Поцелуй" (18+) режиссера Билле Аугуста, основанный на романе Стефана Цвейга. История о том, как наследница большого состояния влюбляется в молодого бедного офицера. Картина подарит зрителям захватывающую историю любви и общественных предрассудков и понравится любителям костюмированных мелодрам. Главные роли исполнили Клара Росагер и Эсбен Смед.
Любителям биографических фильмов наверняка придется по вкусу новая картина Софии Копполы под названием "Присцилла: Элвис и я" (18+). Фильм привлекателен, по крайней мере, потому что основное внимание уделено не известной звезде Элвису Пресли (Джейкоб Элорди), а истории его жены Присциллы Пресли (Кайли Спэни). Это тяжелая история взаимоотношений, основой которой стала автобиографическая книга Присциллы "Элвис и я".
Также на экранах кинотеатра можно будет увидеть дебютный фильм Юрия Шарова "Между нами лето" (12+) — романтическую музыкальную комедию о первой влюбленности и любовном треугольнике с Анфисой Черных, Владом Прохоровым и Георгием Дроновым в главных ролях. Действие разворачивается в санатории летом 1999 г., а особую атмосферу в фильме создают хиты тех времен в исполнении героев картины.
В прокат выходит прошлогодний лауреат Каннского кинофестиваля — красивая кулинарная мелодрама "Рецепт любви" (16+) с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем. Картина Чан Ань Хунга, претендующая на премию Оскар, рассказывает историю Эжени и Доден, талантливых поваров. Мы увидим, как завоевать сердце возлюбленной и при этом навсегда изменить мир кулинарии.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?