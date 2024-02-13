На свидание в кино: что предлагает посмотреть в День всех влюбленных кинотеатр "Художественный"

Кинотеатр "Художественный" приглашает всех влюбленных 14 февраля на просмотр романтических фильмов о любви. Свидания в кинотеатре стали хорошей традицией, и в этот особенный день создание романтической атмосферы важно как никогда.

"Лед-3" (6+) — третья часть популярной франшизы, которая традиционно выходит в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных. Фильм рассказывает о сложностях любви и преодолении препятствий. В этой части кинофраншизы зрители будут следить за историей первой влюбленности Нади (Анна Савранская), дочери главного героя первых двух частей Саши Горина (Александр Петров), и молодого московского хоккеиста (Степан Белозеров). Режиссером картины стал Юрий Хмельницкий.

Еще одна премьера в самарском кинотеатре — фильм "Поцелуй" (18+) режиссера Билле Аугуста, основанный на романе Стефана Цвейга. История о том, как наследница большого состояния влюбляется в молодого бедного офицера. Картина подарит зрителям захватывающую историю любви и общественных предрассудков и понравится любителям костюмированных мелодрам. Главные роли исполнили Клара Росагер и Эсбен Смед.

Любителям биографических фильмов наверняка придется по вкусу новая картина Софии Копполы под названием "Присцилла: Элвис и я" (18+). Фильм привлекателен, по крайней мере, потому что основное внимание уделено не известной звезде Элвису Пресли (Джейкоб Элорди), а истории его жены Присциллы Пресли (Кайли Спэни). Это тяжелая история взаимоотношений, основой которой стала автобиографическая книга Присциллы "Элвис и я".

Также на экранах кинотеатра можно будет увидеть дебютный фильм Юрия Шарова "Между нами лето" (12+) — романтическую музыкальную комедию о первой влюбленности и любовном треугольнике с Анфисой Черных, Владом Прохоровым и Георгием Дроновым в главных ролях. Действие разворачивается в санатории летом 1999 г., а особую атмосферу в фильме создают хиты тех времен в исполнении героев картины.

В прокат выходит прошлогодний лауреат Каннского кинофестиваля — красивая кулинарная мелодрама "Рецепт любви" (16+) с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем. Картина Чан Ань Хунга, претендующая на премию Оскар, рассказывает историю Эжени и Доден, талантливых поваров. Мы увидим, как завоевать сердце возлюбленной и при этом навсегда изменить мир кулинарии.