Участники проекта "Моя профессия" побывали на автотранспортном предприятии

Учащиеся Тольяттинского политехнического колледжа познакомились с работой градообразующего автотранспортного предприятия города. 25 старшекурсников колледжа посетили Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие в рамках проекта службы занятости "Моя профессия".
Проект появился в октябре 2023 г. благодаря прошедшей в регионе комплексной модернизации, проводимой в рамках нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
"Сервис "Моя профессия" предоставляет возможность молодым людям и выпускникам посетить ведущие производства региона и пройти собеседование с работодателем. Проект способствует закреплению в регионе молодых квалифицированных кадров, поскольку молодежь находит работу еще на этапе обучения и остается потом в регионе", - отметил директор ГКУСО "Управляющий центр занятости населения" Александр Митюхин.
Ребята узнали о богатой истории предприятия, основанного в 1984 году. Сейчас это динамично развивающийся коллектив, о результативности работы которого свидетельствуют цифры. Так, количество пассажиров, перевезенных за один день, составляет 62 тыс. человек, за месяц — 1,6 млн человек, а за год предприятие перевозит 19 млн человек. Это почти 2 тыс. рейсов ежедневно или 800 тыс. рейсов в год.
Студенты познакомились с ремонтной зоной, моечно-уборочным комплексом и с общей организацией технического обслуживания и ремонта автобусов. Кроме того, учащиеся узнали, что предприятие в данный момент активно набирает сотрудников.
"Нашему предприятию требуются, прежде всего, водители и кондукторы. С удовольствием приняли бы молодежь, так что если у кого-то есть желание - приходите! В нашем коллективе стараются сохранять преемственность поколений. Успешно действует институт наставничества", - рассказал заместитель директора по перевозкам Евгений Матвеев.
Среди тех, для кого увиденное, возможно, определит выбор профессии, - третьекурсник Тольяттинского политехнического колледжа Владислав Тупович.
"Честно говоря, не ожидал, что все будет настолько интересным, - поделился эмоциями Владислав. - Мне приходится много пользоваться нашим общественным транспортом, и я всегда приглядывался к работе водителя. И вот теперь знаю всю внутреннюю кухню пассажирского предприятия изнутри. Думаю, стоит прийти сюда на практику".
Узнать обо всех вакансиях предприятия можно на портале "Работа России".
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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