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Экономика и бизнес

Участники проекта "Моя профессия" побывали на автотранспортном предприятии

ТОЛЬЯТТИ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Учащиеся Тольяттинского политехнического колледжа познакомились с работой градообразующего автотранспортного предприятия города. 25 старшекурсников колледжа посетили Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие в рамках проекта службы занятости "Моя профессия".

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Проект появился в октябре 2023 г. благодаря прошедшей в регионе комплексной модернизации, проводимой в рамках нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"Сервис "Моя профессия" предоставляет возможность молодым людям и выпускникам посетить ведущие производства региона и пройти собеседование с работодателем. Проект способствует закреплению в регионе молодых квалифицированных кадров, поскольку молодежь находит работу еще на этапе обучения и остается потом в регионе", - отметил директор ГКУСО "Управляющий центр занятости населения" Александр Митюхин.

Ребята узнали о богатой истории предприятия, основанного в 1984 году. Сейчас это динамично развивающийся коллектив, о результативности работы которого свидетельствуют цифры. Так, количество пассажиров, перевезенных за один день, составляет 62 тыс. человек, за месяц — 1,6 млн человек, а за год предприятие перевозит 19 млн человек. Это почти 2 тыс. рейсов ежедневно или 800 тыс. рейсов в год.

Студенты познакомились с ремонтной зоной, моечно-уборочным комплексом и с общей организацией технического обслуживания и ремонта автобусов. Кроме того, учащиеся узнали, что предприятие в данный момент активно набирает сотрудников.

"Нашему предприятию требуются, прежде всего, водители и кондукторы. С удовольствием приняли бы молодежь, так что если у кого-то есть желание - приходите! В нашем коллективе стараются сохранять преемственность поколений. Успешно действует институт наставничества", - рассказал заместитель директора по перевозкам Евгений Матвеев.

Среди тех, для кого увиденное, возможно, определит выбор профессии, - третьекурсник Тольяттинского политехнического колледжа Владислав Тупович.

"Честно говоря, не ожидал, что все будет настолько интересным, - поделился эмоциями Владислав. - Мне приходится много пользоваться нашим общественным транспортом, и я всегда приглядывался к работе водителя. И вот теперь знаю всю внутреннюю кухню пассажирского предприятия изнутри. Думаю, стоит прийти сюда на практику".

Узнать обо всех вакансиях предприятия можно на портале "Работа России".

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