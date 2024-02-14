Киноклуб "Треугольник" покажет премьеру фильма "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом

В четверг, 15 февраля, состоится премьера фильма "Одна жизнь" (16+) режиссера Джеймса Хоуза. Киноклуб "Треугольник" объявляет о показе картины в кинотеатре "Художественный".

После премьеры зрители смогут поделиться впечатлениями от просмотра и обсудить фильм вместе с ведущим киноклуба и киноведом Феликсом Зиличем.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Николаса Уинтона, который в прошлом совершил подвиг и спас сотни детей от гибели в концлагере. На телевизионном ток-шоу, куда его пригласили, он, наконец, узнает всю правду о событиях Второй мировой войны.

В роли главного героя выступает знаменитый актер Энтони Хопкинс. В фильме также снялись Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Марта Келлер, Ромола Гарай, Джонатан Прайс, Лена Олин, Эдриан Роулинз, Саманта Спиро и Алекс Шарп.

Мероприятие состоится 15 февраля в 19:00 в рамках постоянной рубрики киноклуба "Мировые премьеры".