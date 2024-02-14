Киноклуб "Треугольник" покажет премьеру фильма "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом

В четверг, 15 февраля, состоится премьера фильма "Одна жизнь" (16+) режиссера Джеймса Хоуза. Киноклуб "Треугольник" объявляет о показе картины в кинотеатре "Художественный".
После премьеры зрители смогут поделиться впечатлениями от просмотра и обсудить фильм вместе с ведущим киноклуба и киноведом Феликсом Зиличем.
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Николаса Уинтона, который в прошлом совершил подвиг и спас сотни детей от гибели в концлагере. На телевизионном ток-шоу, куда его пригласили, он, наконец, узнает всю правду о событиях Второй мировой войны.
В роли главного героя выступает знаменитый актер Энтони Хопкинс. В фильме также снялись Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Марта Келлер, Ромола Гарай, Джонатан Прайс, Лена Олин, Эдриан Роулинз, Саманта Спиро и Алекс Шарп.
Мероприятие состоится 15 февраля в 19:00 в рамках постоянной рубрики киноклуба "Мировые премьеры".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?