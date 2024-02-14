В 2023 году жители Самарской области пополнили свои обезличенные металлические счета в Сбере на 1 млрд рублей

Жители Самарской области продолжают активно использовать обезличенные металлические счета для инвестиций в драгметаллы. Так, по итогам 2023 года самарцы приобрели в Сбербанке драгметаллы в обезличенном виде на сумму более 1 млрд рублей — это на 25% превышает аналогичный показатель 2022 года.

На начало февраля 2024 года общий объем средств, которые самарцы хранят на обезличенных металлических счетах в Сбербанке составляет около 5 млрд рублей. Из них традиционно большая часть инвестирована в золото (83%), а также в серебро (7%) и палладий (6%). При этом лидером по весу остаётся серебро — 4,6 тыс. кг, что составляет более 84% от общей массы проданных банком металлов в Самарской области.

"Инвестиции в драгоценные металлы — это не только один из способов сохранения капитала, но и возможность в долгосрочной перспективе получить доход. В рамках обезличенного металлического счёта Сбера можно приобрести драгметаллы независимо от времени суток в любом весе, начиная от 0,1 грамма. Открыть такой счёт можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн", — рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.